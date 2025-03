El Bueu Atlético fija su meta en la tercera plaza

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje del gallego García Fernández y del madrileño Montero Suárez) al Ingenio en un duelo directo en la zona alta de la Primera Nacional. La derrota del pasado fin de semana ante el Gáldar ha dejado a los buenenses prácticamente sin opciones de pelear por la promoción de ascenso, por lo que su nuevo objetivo será intentar quedar lo más arriba posible, en una tercera plaza de la que está separado por solamente un punto (tiene 32 por los 33 del Granitos Ibéricos).

Poder competir por ello pasa inexcusablemente por el encuentro de hoy ante otro de los equipos que optan a acabar en los puestos de privilegio. Los canarios con séptimos pero con 30 puntos, solo dos menos que los locales. «Ese último gol que no entró en Gáldar lo cambia todo, pero es cierto que ellos estuvieron más minutos por delante y no fue injusta la derrota», admite Luis Montes, que subraya que pese al revés «nosotros no debemos dejarnos ir sino seguir en la misma línea. Este es un partido complicadísimo que tenemos que sacar, porque luego vienen duelos con rivales de la zona media baja, que son igual de difíciles, pero que hasta el momento se nos han dado bastante bien».

"Cambia mucho de acabar tercero a hacerlo séptimo"

El otro argumento del preparador del conjunto buenense no es otro que el de que «estamos haciendo un muy buen año, pero solo tenemos dos puntos sobre el séptimo, y cambia mucho que el resultado final sea ser tercero o séptimo».

Montes continúa teniendo las bajas de Asier y Mauro, ambos debido a problemas físicos de diversa consideración, por lo que completará la convocatoria con tres jugadores del segundo equipo, Iván, Munín y Cadilla. El resto serán los porteros Julio y Dani Fernández, los primeras líneas Roque, Brais, Lluque y Gándara; los pivotes Eloy, David y Rubén; y los extremos José, Adrián, Andrés y Enrique.