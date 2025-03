El Alondras se cuela entre los mejores

«El objetivo es ganar al Viveiro y, sobre todo, lograr el máximo número posible de puntos, que es lo que nos va a llevar a donde tengamos que ir». Sin perder ni un ápice de prudencia y sin marcarse abiertamente la meta de pelear por la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Así se expresa el técnico del Alondras, Gonzalo Fernández, después de que su equipo derrotase a domicilio a la Sarriana, uno de los favoritos, encadenando de este modo su séptima jornada sin conocer la derrota. Con este resultado, la escuadra canguesa se mete de lleno en los puestos de playoff al auparse hasta la quinta plaza.

«No se puede hacer cálculos, porque el año pasado con 50 puntos se entró en el playoff pero en este no van a llegar. Y el Bouzas bajó con 42, pero no creo que hagan falta tantos», reflexiona en voz alta el técnico de Oia. Lo único cierto es que el Alondras suma ya 42 puntos, con una renta brutal de 17 sobre el descenso directo y con Estradense (cuarto) y Sarriana (quinto) a tiro, a tres y seis puntos, respectivamente. Fernández apunta a las nueve jornadas que restan para la conclusión del campeonato, donde la idea con la que trabajan los suyos no es otra que «mantener lo máximo posible esta dinámica en la que nos encontramos, y ya veremos dónde nos lleva», porque la preocupación es «seguir compitiendo sin que nadie se despiste».

Cuatro triunfos seguidos a domicilio

Así están haciendo en los últimos dos meses, con una trayectoria poco menos que envidiable y números tan llamativos como sus cuatro victorias consecutivas a domicilio. «No son solo los triunfos sino contra quién se han producido, frente a equipos de playoff como Estradense o Sarriana, y a otros que se están jugando la vida por abajo como Somozas o Barbadás», reflexiona el preparador rojiblanco, que admite que «estamos disfrutando mucho, y no solamente lo bueno, ya que donde más ha mejorado el equipo ha sido en la gestión de los malos momentos».

Gonzalo Fernández ahonda en la idea de que «somos conscientes de que no se nos puede ir el partido en un mal momento, en este sentido hemos madurado muchísimo». Y lo ejemplifica en el último compromiso ante la Sarriana. «Sufrimos mucho en la primera parte, no ajustamos bien y ellos tuvieron dos o tres ocasiones muy claras, para acabar marcando poco antes del descanso», relata.

En la reanudación, en cambio, el Alondras fue otro. «Ajustamos un par de cosas, apretamos más alto, dimos un par de pasos adelante y el partido fue nuestro», señala, antes de añadir que «marcamos dos goles, tuvimos otras dos oportunidades claras... Y ellos nada». Así las cosas, la idea es seguir en la misma línea «y pensar solo en el Viveiro. La progresión es buena y hemos de llegar en esta buena dinámica a la recta final, con todo el grupo muy metido».

El Alondras no está si no recogiendo los frutos del arduo trabajo de la primera vuelta, cuando las lesiones limitaron mucho las capacidades del conjunto cangués, que aún así cerró ese periplo con 25 puntos. «La clave es saber dónde quieres ir, tenerlo claro, y este grupo se lo merece todo por lo que ha peleado», sentencia Fernández.

Nueva jornada de "Canguesidade"

El Alondras aprovechará el duelo del domingo ante el Viveiro (17 horas, campo de O Morrazo) para convocar una nueva jornada de «Canguesidade», en lo que supone estrechar lazos con la afición del otro club de mayor renombre de la villa, el Frigoríficos del Morrazo. De este modo, los socios del Balonmán Cangas tendrán la posibilidad de acceder de forma gratuita al encuentro previa presentación en taquilla de su carné de socio del club balonmanístico. Asimismo, durante el partido se sortearán cuatro entradas (dos normales y otras dos de palco) para el Cangas-Bidasoa del día 30 en el pabellón de O Gatañal.

Por otra parte, el defensa Guille causará baja en el duelo ante el cuadro vivariense después de haber visto en Sarria la quinta cartulina amarilla, que acarrea un partido de suspensión. La duda en el cuadro cangués es si Diego Diz podrá estar en la convocatoria después de haber sido baja el pasado fin de semana por una lesión de tipo muscular.