El Decoraciones Fernández se cuela en los 12 mejores

El Decoraciones Fernández se ha aupado a la decimosegunda posición de la Liga Gallaecia Keniata de Moaña, última que da derecho a disputar la Copa de Primera División, a falta de tan solo una jornada para concluir la primera fase del campeonato. El conjunto moañés se impuso por 3-0 al Rápido de Jalleira por la incomparecencia de este último, alcanzando los 29 puntos en un fin de semana caracterizado por los aplazamientos, con hasta tres encuentro que se disputarán más adelante.

El Decoraciones Fernández supera en la tabla al Máikel and Best Sport y al Tiembla Maruxa, después de que ambos cayesen en sus respectivos choques. El primero de ellos lo hizo ante el Fulming Bar Royal, también por no haberse presentado a disputar el partido, mientras que el segundo lo hizo ante el Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas por las mismas razones. Tal y como marca el reglamento del torneo, en ambos casos el marcador acabó siendo un 0-3.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Moaña. / FDV

En ese grupo cabecero también se encuentran Northcoast Barbershop/Orquesta Magos y Academia Bacardi. El Northcoast no pudo pasar del empate ante un equipo de la zona baja como el Kanillas Athlétic (1-1), mientras que el Academia Bacardi venció al farolillo rojo de la categoría, el A Chalana de Kuman, por 3-1. Los dos suman 31 puntos, con un colchón de tres sobre el decimotercer clasificado.

El Casa Adriano, en cabeza

La cabeza continúa siendo para el Casa Adriano, que aplazó el interesante duelo que lo iba a enfrentar al cuarto clasificado, el Crispameta/Celta Motor. El líder suma 60 puntos gracias a una inmaculada racha de 20 triunfos en otros tantos partidos, lo que le permite aventajar en tres puntos a un Getelec Soluzón Enerxética que cuenta con un encuentro más disputado. El que ha sido máximo rival del vigente campeón ganó en este pasado fin de semana al Electricidad Bermúdez, sin grandes alardes, por 2-0. El podio de la categoría lo completar el Bar Moaña/Pazo A Toxeiriña/Etéreo Dj’s, que rubricó la goleada de la jornada ante el Goldlive Fitness Center (14-1).

Un escalón más abajo destaca la victoria del Persianas Morrazo ante el Galitrips/Bruno The Rock Barbers por 6-0, que le permite auparse a la sexta plaza en su primera campaña en la liga moañesa. El Fulming Bar Royal es séptimo tras superar en la tabla al A Centoleira (que no jugó) y al Electricidad Bermúdez (que perdió).