«Estoy seguro de que esto es un hasta luego»

Sereno tras el anuncio de la que tilda de decisión más difícil de su vida, Nacho Moyano hace un balance de su paso por el Frigoríficos del Morrazo.

Su marcha no obedece a una cuestión deportiva, sino personal.

Cierto, el club ha hecho todo lo posible y más agradecido no puedo estar. Pero hay otras cosas en la vida y esto es un punto y aparte en mi trayectoria aquí.

Deja entonces las puertas abiertas a un regreso.

Por supuesto. Ha sido una salida amistosa y siento que esto no es un punto y final.

A pesar de que estoy seguro de la decisión, no hay día que no tenga un sentimiento de tristeza

¿Ha sido una decisión difícil?

Mucho, la más difícil de mi vida. Ya salir de mi club de toda la vida me costó muchísimo, y esta ha sido más difícil y dolorosa. Y a pesar de que estoy seguro de la decisión no hay día en que el sentimiento no sea de tristeza por tener que dejar lo que dejo.

¿Imaginaba llegar a este punto cuando fichó por el Cangas?

No, ni muchísimo menos, y viendo la trayectoria de la primera menos aún menos. Pero cuando ha habido momentos de flaqueza, que han sido muchos, siempre ha habido gente de la directiva para dar una palmada, la afición que ha dado dos o tres empujones y nunca han dejado que esos momentos fuesen más allá.

Moyano, en su despacho en el pabellón de O Gatañal. / Santos Álvarez

Su llegada viene marcada por esa adaptación a un balonmano senior, que siempre es difícil, y encima llega el Covid.

Yo venía del balonmano de niños y recordaré siempre la frase que me dijo Pasqui, que yo los problemas no los iba a tener por el balonmano, sino por la gestión de vestuario. Un balonmano de adultos, con intereses y problemas de adultos.

Podría decirse que su evolución ha ido en paralelo a la del equipo.

Esto es como la vida. Tú tienes tu guardería, colegio e instituto y esto es lo más parecido a la universidad. Pasar de niños a un balonmano profesional y el crecimiento del club y mío han ido de la mano. Siento que evidentemente el Nacho entrenador que vino no tiene nada que ver con el que se va, igual que el Nacho persona. También el Cangas que había y el Cangas que hay ahora.

El Cangas es un proyecto superatractivo para cualquier entrenador y para cualquier jugador

¿Y qué Cangas deja atrás?

Yo creo que es un proyecto superatractivo para cualquier entrenador y jugador. El club ha hecho y hace un esfuerzo tremendo en el día a día para que económicamente sea posible seguir creciendo y creo que es de los clubes que más lo ha hecho en los últimos años a todos los niveles.

¿Quizás de las cosas de las que puede estar más orgulloso es de haber impuesto un estilo, pasando de uno más defensivo a otro que, sin perder la esencia, ha ido a uno más ofensivo, más atractivo.

Cuando vine no tenía una noción del balonmano de élite como para decir qué se hacía antes. Pero sí estoy contento con la evolución que hemos tenido y con lo que somos hoy en día. Además, existe una comunión con el público, que entiende ese balonmano rápido que hacemos y también que somos defensivamente un equipo aguerrido y difícil de superar.

Esta es la mejor afición de España y quedaría muy arriba en una clasificación de Champions League

Ha hablado de esa afición, de un ambiente complicado de reproducir en otro sitio.

Hemos tenido la suerte de jugar recientemente en Aranda y Ciudad Real, pero también en León, Valladolid o Cuenca, y para mí Cangas es la mejor afición de España y quedaría muy arriba en una clasificación de Champions League seguro. La manera de entender el balonmano es algo irrepetible y que no hay en ningún otro lugar. Lo que se vive en cada partido en casa es increíble.

El técnico madrileño, sentado en las gradas del pabellón de O Gatañal. / Santos Álvarez

¿De todo este tiempo con qué se quedaría?

Con la clasificación para la fase final de la primera Copa del Rey y con la victoria ante Guadalajara que casi certificó la permanencia en la temporada post-pandemia.

El club tiene ahora mismo metida la capacidad de competir vaya donde vaya

Habla de la Copa, con la que se ha establecido un idilio en estos tres últimos años.

Sí, y esto habla un poco de la capacidad que tiene el grupo para competir todos y cada uno de los partidos. El club ahora mismo tiene metida la capacidad de competir vaya donde vaya y sea la competición que sea.

¿Y qué recuerdo ha sido el más negativo?

Momentos que en una vida profesional son los que te hacen crecer. Derrotas con Cisne en casa y fuera, una con Aranda en casa... Quedan marcados pero me han ayudado a crecer muchísimo.

¿Se puede decir que es un hasta luego y no un adiós?

Sí, sí, estoy seguro de que va a ser así.