El Cangas cubre ya un tercio del aforo ante el Barcelona

Habrá lleno, pero aunque eso no es noticia en O Gatañal, sí lo es el elevado ritmo de venta de localidades de cara al Frigoríficos del Morrazo-Barcelona de mañana. El club que preside Alberto González ha despachado ya un total de 500 entradas, lo que supone prácticamente un tercio del aforo de su pabellón, mientras acelera la venta con el objetivo de evitar aglomeraciones el mismo día del choque. Las cifras son similares a las de la pasada temporada, por lo que se espera una afluencia de aficionados muy similar.

Si bien durante los primeros días de la semana la venta de localidades fue lenta, ayer la afluencia de socios se hizo notar en la oficina que el club tiene en el centro de Cangas, hasta alcanzar a media tarde el medio millar de asientos vendidos. Hoy y mañana volverá a abrirse el local social del centro del municipio de 11 a 14 horas para que socios y no socios puedan retirar sus entradas. Eso sí, los socios mantendrán su preferencia solo hasta hoy por la mañana. A partir de entonces se venderán las localidades independientemente de si se tiene carné de abonado o no. Habida cuenta de la capacidad de O Gatañal y de los llenos que se producen cada vez que juega el Frigoríficos, no sería de extrañar que los menos previsores puedan quedarse sin entrada.

La preocupación del club está centrada en evitar las colas en el pabellón el mismo día del partido, por lo que se envía un mensaje pidiendo a todos que retiren sus entradas con antelación y no esperen a momentos antes del inicio del choque. El espacio dentro del pabellón y el personal no darían abasto a poder atender todas las solicitudes y más de uno acabaría entrando con el partido ya empezado. Por no hablar de que es probable que se acabe colgando el cartel de no hay billetes y alguien se pueda quedar sin entrar.

En cuanto al precio de las entradas los socios adultos pagarán 12 euros y los Sub 18 6 euros, al ser considerado Día del Club. Los no socios pagarán 25 euros si son adultos, 15 los juveniles (nacidos entre 2006 y 2011) y 8 los infantiles (nacidos entre 2012 y 2017).