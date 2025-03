El Cangas activa el modo Copa

Este domingo el F.C.Barcelona visita el pabellón de O Gatañal, un partido que está fijado para las 17.00 horas. Al igual que en temporadas previas la visita del Barça tiene la consideración de «Día del Club», lo que implica que los socios también deben pagar una entrada reducida. Esta medida es «primordial» para conseguir cuadrar el presupuesto económico para esta temporada.

El Cangas tiene cinco franjas en función de la situación del socio o aficionado: los socios adultos pagarán 12 euros, los socios sub 18 6 euros; la entrada para el no socio adulto es de 25 euros; el no socio juvenil (años 2006 a 2011) pagará 15 euros y el no socio infantil (de 2012 a 201) abonará 8 euros.

Las entradas se pueden retirar en el local social del club hoy, jueves y viernes de 11.00 a 13.30 h y de 18.00 a 20.30 h y el sábado y el domingo el horario será de 11.00 a 14.00 h. El día del partido la taquilla de O Gatañal abrirá a las 15.30 h, pero la directiva recomienda comprar las localidades de manera anticipada puesto que se prevé un aforo completo. Este año se habilita incluso la posibilidad de comprar las entradas a través de la web del Cangas.