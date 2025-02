El Bueu contiene la ilusión tras tumbar al líder y afronta su «tour» canario

El OAR A Coruña sumaba 17 victorias consecutivas hasta que este fin de semana llegó al Pabellón Pablo Herbello de Bueu. El equipo bueués ya había llevado al líder hasta el límite en el partido de la primera vuelta (34-31) y esta vez lo volvió a hacer, pero con mejor suerte. Un siete metros de José López con el tiempo cumplido le dio el triunfo al equipo de Luis Montes (31-30). «La victoria sí que tiene algo de sorpresa por esos 17 triunfos seguidos del OAR, ellos eran los favoritos. Pero yo confiaba en el trabajo del equipo y en que podíamos competir el partido. La duda era si eso nos iba a llegar para ganar», explica el técnico del Bueu Atlético después de ganar al líder e infligirle la segunda derrota de la temporada. Un resultado que llega justo antes de que el Bueu afronte cuatro enfrentamientos consecutivos con los equipos canarios, incluyendo dos desplazamientos al archipiélago.

El encuentro del sábado ante el OAR tuvo similitudes con el de la ida. En ambos partidos el Bueu dominó el electrónico durante más de 40 minutos y en ambas ocasiones el líder logró equilibrar el resultado en el tramo final. «Al final fue un encuentro de detalles, en los últimos 45 segundos pudo caer para cualquiera de los dos equipos hasta en un par de ocasiones», señala Luis Montes.

Un plan de partido muy estudiado: mucho ritmo y evitar la defensa posicional del OAR

El técnico de los bueueses pone en valor el plan de partido ejecutado por sus jugadores. «Sabíamos que teníamos que imponer un ritmo muy alto, correr mucho y no dejarles defender en posicional. Y a la hora de defender no dejarles espacios en la zona central. El OAR juega muy bien con el pivote y la idea es que tuviesen que jugar más con los extremos», explica Montes. El mérito del Bueu Atlético es que siguió confío en ese planteamiento hasta las últimas consecuencias y lo llevó hasta el final a pesar de que los extremos del OAR mostraron su calidad. José López, que en el partido de ida anotó hasta 19 goles, esta vez no marcó tantos. Pero anotó el decisivo, un siete metros con el tiempo cumplido que desató la euforia de la plantilla y del pabellón bueués.

Ahora toca gestionar esas emociones. «Hay que mantener la calma, este resultado no nos puede llevar más allá de la lógica alegría y de una inyección de alegría. Si no podríamos cometer el error de venirnos abajo después de una derrota dura como la de la jornada anterior en Cangas», argumenta Luis Montes.

La machada ante el líder mantiene al Bueu Atlético como quinto clasificado con 28 puntos, a solo dos de la segunda posición que ocupa Jumbo Gáldar. Entre medias están el Carballal y el Teucro. Los caprichos del calendario deparan ahora al Bueu cuatro partidos consecutivos contra los equipos canarios: el sábado viajan para visitar al colista, el Juventud Las Palmas; en la siguiente jornada es el Tacoronte, que es penúltimo, quien acude a Bueu; el 15 de marzo los de Luis Montes deben jugar en la pista del Jumbo Gáldar; y este tour acaba el 22 de marzo con la visita a Bueu del Ingenio. «El objetivo tiene que ser el mismo que hasta ahora: ser fiables contra los equipos de zona media-baja y ser capaces de competir contra los de la parte alta», insiste el técnico del Bueu Atlético.

Para el encuentro de este fin de semana el conjunto de O Morrazo viaja con importantes bajas. Asier Cerqueira se queda debido a una lesión en la mano, mientras que Lluque, Andrés Bacelar y el portero Daniel Fernández son baja debido a motivos laborales. El Bueu viajará a Las Palmas en un vuelo directo desde Santiago, desde donde saldrá a las 5.40 horas de la madrugada, y regresará el domingo por la mañana.