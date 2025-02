El Beluso prepara el partido clave de la temporada como líder

La CD Beluso vive una semana dulce tras su regreso al liderato de la Preferente Futgal. Los bueueses aprovecharon a la perfección el triunfo por la mínima en Verín, pues volvieron al primer puesto gracias a los tropiezos de Céltiga, Barco y Atios. El entrenador, Rafa Villaverde, no se sorprende de que sus rivales directos en la zona alta no pudiesen ganar. «Cada vez los partidos son más igualados. Menos el Rápido de Bouzas, que parece que bajó los brazos, el resto de equipos se juegan mucho tanto en la parte alta como en la lucha por no descender».

Villaverde señala que en Verín sus jugadores «realizaron un partido bastante completo. La primera parte fue más disputada, mientras que en la segunda mitad el dominio fue mayor por nuestro lado y generamos ocasiones para marcar más goles», apunta. Y todo ello pese a las bajas que sufre el Beluso.

Con la moral alta por regresar a lo más alto en una campaña que está siendo brillante por parte del Beluso, la plantilla que dirige Rafa Villaverde está ya preparando el duelo clave contra el Céltiga de este domingo. El técnico apunta a que «los de A Illa son la mejor plantilla de la categoría, en mi opinión», de ahí la importancia de lograr una victoria de mérito «que nos permitiría ganar un colchón de puntos sobre ellos. En estos momentos el Beluso tiene un punto más que el Céltiga en la clasificación.

De cara a la cita del domingo el técnico de los bueueses pierde a Rocha por acumulación de amonestaciones, que se suma a las bajas de Raúl Paredes y Bermu.

Cadabón, Parada y Ortube siguen tocados aunque están entrenando y podrían formar parte de la convocatoria si evolucionan a lo largo de la semana. Pasto, por otro lado, jugó los últimos minutos contra el Verín «y esperemos que ya esté listo para jugar todo el partido este fin de semana».