Mateo Pallas: «Estar aquí en el Cangas es un sueño para mí»

Su excepcional desempeño en los primeros 15 minutos de la segunda parte ante el Puente Genil quedaron un tanto difuminados por el tremendo final de partido de Luka Krivokapic, con la parada decisiva que abrochó el triunfo del Frigoríficos del Morrazo. Pero la aportación de Mateo Pallas –con ocho intervenciones en ese tiempo– quedará para siempre en la retina de un jovencísimo jugador que ya brilló frente al Anaitasuna y que sigue quemando etapas en la temporada de su salto a la Asobal. «No es fácil repetirlo, pero si la defensa ayuda y hay un poco de fortuna se puede intentar mantener el nivel», señala satisfecho.

El canterano del Xiria fue llamado en el descanso por Nacho Moyano, que le pidió que calentase para salir en el arranque del segundo periodo. «No contaba con ello», reconoce, pero esos minutos previos le sirvieron para ir metiéndose en faena. «Siempre trabajamos mucho el aspecto mental y yo solo pienso en el balón, me concentro en ello y si pasa una jugada y no lo toco, me concentro en la siguiente. Voy jugada a jugada», manifiesta. Mateo asume con naturalidad el cambio por Krivokapic. «Nacho habló conmigo al final del partido, me felicitó y me lo explicó, Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él decide. No es fácil apostar por un niño de 19 años en portería y yo les estoy muy agradecido a él y al club por hacerlo», subraya.

Lo cierto es que la terna que forma con el mencionado Krivokapic (23 años) y con Javi Fernández (22) puede presumir de ser la portería más joven de toda la Asobal. «No es nada fácil, porque la de portero es una posición más madura, que necesita más años de experiencia que otras, sobre todo por el aspecto mental. Nosotros intentamos ganarnos el puesto y esto te da mayor motivación», afirma, tras haber cumplido los diez partidos arriba que le dan ficha en Asobal pero le impiden regresar a jugar con el Luceros.

Mateo Pallas, en portería en un momento del partido entre el Frigoríficos del Morrazo y el Puente Genil. / Santos Álvarez

En este sentido, apunta que esa juventud en la portería es extensiva a toda la plantilla, «porque el más veterano es nuestro capitán con 28 años. Eso también se nota en la relación con los compañeros. El equipo está muy unido dentro y fuera de la pista». Lejos queda su llegada a Cangas hace tres años, en los que ha experimentado una enorme evolución. «Siempre fue un sueño, pero nunca sabes lo que tienes hasta que lo vives, el poder competir y entrenar cada día aquí... Este año tenemos también un entrenador de porteros con el que hacemos vídeo y la mejoría está siendo grande», reconoce.

"Nos jugamos bastante en Aranda"

La victoria ante el Puente Genil, asegura, «ha sido muy importante. Llevábamos toda la semana preparando el encuentro a tope porque sabíamos lo que nos estábamos jugando. La igualdad en Asobal en enorme y en estos partidos se decide si acabas mirando hacia arriba o abajo». Reconoce, eso sí, que «no fue fácil porque no es un equipo que se nos dé bien, pero al final en casa fuimos capaces de sacarlo».

En la misma línea se sitúa el siguiente choque, a domicilio ante el Aranda. «Nos jugamos bastante porque la tabla está muy igualada. Será difícil porque tienen un ambiente como el de O Gatañal, pero nos prepararemos como hasta ahora y confiamos en ganar», dice.