Leire Fonseca, mínima para el Nacional

La deportista del Club de Atletismo Vila de Cangas Leire Fonseca consiguió la marca mínima para disputar el Campeonato de España en la modalidad de los 200 metros lisos. La velocista lo logró gracias a la plata que consiguió en el Campeonato Gallego Sub 18, con una marca de 25.49 segundos. Asimismo, hizo doblete con un oro en los 400 metros lisos con 59 segundos y 79 centésimas.

Fonseca sumó dos de las siete medallas logradas por el Vila de Cangas en los Autonómicos Sub 18 y Sub 20 disputados el pasado fin de semana en Ourense. Así, en Sub 20 el deportista más destacado fue Diego Martínez, que se hizo con el oro en salto de altura y en lanzamiento de peso, teniendo que conformarse con la cuarta plaza en salto con pértiga.

Gemma Dacosta, por su parte, se impuso en la prueba de lanzamiento de peso, mientras que Mauro Vázquez lo hacía en los 60 metros lisos con un tiempo de 6.97 segundos. Por último, Ágata Rodríguez fue bronce en los 60 metros vallas.