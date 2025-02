Hasta siempre, Encarna

En las últimas horas hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Encarna Otero. Mítica directiva del Alondras aparte de aficionada histórica del club. Quería aprovechar este pequeño escrito para reivindicar la persona que ha sido Encarna para todos.

Yo empecé siendo un niño como aficionado del club, cuando mi abuelo Ángel Villar me inició en el Campo do Morrazo, aquel campo con el todavía césped natural. Y Encarna ya estaba allí con la ilusión que siempre suscitó y demostró cada día por el equipo de su pueblo. Trabajando por el bien del club y desinteresadamente dedicando mucho tiempo de su vida.

Tuve la oportunidad de compartir con ella grandes momentos entre ellos las fases de ascenso, donde quedará para la historia del club toda esa gente que vivió esas bonitas épocas y lamentablemente tampoco están hoy con nosotros. Cabe especial mención a Tucho, a Jose y a todos los aficionados que se han ido quedando por el camino y que siempre animan desde arriba.

Encarna tenía una gran facilidad para hacer reír a los demás, por su manera de ser tan peculiar. Su visión de las cosas era una manera de ver desde otra perspectiva ayudaban a que todo fuera diferente y sencillo. Su manera de expresar era también especial y creo que eso es lo que mas ha contribuido a que a día de hoy sea una de las mayores leyendas del Alondras C.F.

Hablar de ella como persona también es muy fácil, una gran mujer, atenta, luchadora y siempre perspicaz. Una mujer humilde y llena de grandes recursos para ser diferencial.

Encarna hoy me toca despedirme de ti, pero no sin antes agradecer tu amor y tu cariño hacia mi y hacia tantas cosas que tu bien sabes. Tu legado y tu corazón quedarán grabados desde el día 18 de febrero hasta la eternidad, porque tu has sido para todos un tesoro. Ahora de aquí en adelante toca recordarte con alegría que es lo que a ti te hubiese gustado, y el día que nos veamos por la calle no te olvides de saludar, que aun que se que eso no volverá a pasar yo siempre estaré con eso en mi cabeza. Hasta siempre al mejor corazón alondrista y gran amiga de mi vida.

*Alfredo Costas es vecino de Cangas