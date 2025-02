Edu Charlín: «No estamos rindiendo lo que debemos»

Cuatro jornadas sin perder, con triunfo ante el Barco y tres empates a domicilio, no contentan al técnico del Club Deportivo Moaña, Edu Charlín, a quien todavía le escuece la igualada frente el Atlántida de Matamá, después de haber desperdiciado un 0-2 a favor. «Llueve sobre mojado. La realidad es que no estamos rindiendo lo que debíamos y no hay que esconderlo», sentencia.

El preparador lamenta la oportunidad desperdiciada por los suyos de haber dado un pequeño salto en la clasificación, en la que ahora son decimosegundos con 28 puntos. «Llevamos desde el 8 de diciembre sin salir de la zona de la veintena de puntos, y todos los equipos de abajo nos ven como su objetivo. Todo el año igual», señala. En Matamá, apunta, «nos llegaron dos veces y encajamos dos goles. En la primera parte pudimos habernos ido con 0-4 pero en la segunda lo vimos muy hecho y nos relajamos hasta que nos empataron». Para Charlín no hay excusa alguna. «Estos son los partidos que tienes que ganar si quieres ir hacia arriba», subraya.

La salvación, en torno a los 40-42 puntos

En la misma línea argumental, el técnico de los celestes asegura que «a estas alturas no podemos permitirnos ciertas cosas si no queremos sufrir. Hemos encadenado muchos empates, pero no nos estamos enganchando porque no sumamos dos triunfos seguidos desde hace tiempo [la última vez fue ante Areas y Porriño en diciembre]». Aventura que la salvación puede a irse a los 40-42 puntos y que ese debe ser el primer objetivo de los suyos.

«Si somos capaces de ganar al Barco o de competir 60 minutos al Céltiga... Hay que ser más constantes», señala. Eso y frenar la sangría defensiva. Los moañeses son el cuarto conjunto más goleado de la categoría, con 33 tantos encajados en 21 partidos. «Marcamos, pero recibimos muchísimos, y de ellos han sido 15 a balón parado. No puede ser», sentencia.