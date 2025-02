Un Frigoríficos sin puntería sigue sin ganar en Logroño

La primera victoria del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro en La Rioja deberá seguir esperando. Este viernes los cangueses perdieron 33-28 en un duelo en el que les condenó su falta de puntería. El portero gallego de los riojanos, Xoán Ledo, se erigió en un muro contra el que se estrellaron una y otra vez los jugadores de Nacho Moyano. El lalinense acabó con 20 paradas y en el primer tiempo llegó a tener una efectividad del 60%.

La igualdad en el electrónico se mantuvo hasta el 5-5. A continuación una serie de pérdidas de balón por parte del Cangas permitieron al Logroño abrir un hueco en el electrónico, ante lo que Nacho Moyano tuvo que solicitar un tiempo muerto. La renta local llegó hasta los cuatro goles (11-7), aunque al descanso quedó reducida a 13-11.

El Cangas comenzó muy bien el segundo tiempo y aprovechó dos exclusiones seguidas del Logroño para empatar el duelo (15-15). No fue capaz de pasar de ahí y los locales volvieron a dar un estirón, esta vez impulsados por el acierto ofensivo del húngaro Pergel (21-17, min.41). Los de O Morrazo no bajaron los brazos, aunque eso no impidió que la ventaja del Logroño llegase hasta los seis goles cuando se estaba a punto de entrar en los últimos diez minutos (25-19). El tramo final fue un intercambio de goles que dejó el resultado en el definitivo 33-28.