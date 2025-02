El Casa Adriano gana al Getelec para ser más líder

El Casa Adriano ha dado un paso de gigante para revalidar el título de la Liga Keniata de Moaña después de haberse impuesto al Getelec Soluzión Enerxética en el partido más importante de la jornada y, probablemente, del campeonato. El líder tuvo que sufrir para doblegar a su principal rival por un ajustado 4-3, un resultado que le permite ampliar a seis los puntos de diferencia entre ambos. Un abismo habida cuenta de lo poco que resta para que remate el torneo y la perfecta trayectoria que ha firmado hasta la fecha el Casa Adriano, con 18 triunfos en otros tantos encuentros.

Por si fuera poco y para redondear un fin de semana perfecto, el otro duelo directo de la jornada, el que enfrentaba al Bar Moaña/Pazo A Toxeiriña/Etéreo Dj’s con el Crispametal/Celta Motor –o lo que es lo mismo, tercer contra cuarto clasificado– se saldó con tablas. El resultado final fue un 4-4 que los deja igual posicionados, pero que permite al Casa Adriano alejarlos en dos puntos más. Y como no podía ser menos, tampoco venció el quinto clasificado de la categoría, el A Centoleira/Ap Training, que tampoco pudo pasar del empate en su enfrentamiento ante el Northcoast Barbershop/Orquesta Magos (3-3).

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Moaña. / FDV

Un escalón más abajo el Persianas Morrazo venció al Imobiliaria Grupro por 6-4 para alcanzar la séptima posición y tener a tiro a un Electricidad Bermúdez que vivió una jornada de descanso. En esa zona intermedia el Fulming Bar Royal se impuso por un apretado 6-5 al A Camelia/A Carriola y se sitúa a un solo punto de su contrincante.

Las últimas tres plazas para la Copa de Primera corresponden a Máikel and Best Sport, Academia Bacardi y Decoraciones Fernández. Los primeros de ellos tuvieron que confirmarse con un empate ante el Galitrips/Bruno The Rock Barbers (3-3), mientras que los segundos vencieron con apuros al Retoral/Piscis/Chiringuito Borna (2-1). El Decoraciones Fernández, por su parte, firmaron la goleada de la jornada, un 12-1 ante el colista A Chalana de Kuman. En la parte baja de la clasificación el Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas derrotó por 5-2 al Rápido de Jalleira.

Liga Kenyata de Cangas

En la Liga Kenyata de Cangas los resultados fueron los siguientes: Persianas Morrazo 5-Decoraciones Fernández 4; Alimoche 0-Talleres Veiga 10; y Piscicasa 1-Talleres Alejandro 7. La clasificación está encabezada por el Talleres Viga con 25 puntos, seguido del Persianas Morrazo con 22. El Decoraciones Fernández suma 15 y el Talleres Alejandro 9. Piscisaca y Alimoche cierran la tabla con 7 puntos.