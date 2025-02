«Sentimos que hay potencial para estar más arriba, pero hemos de demostrarlo»

Si el mercado balonmanístico de invierno no es muy dado a grandes incorporaciones, aquí está Mads Thymann para refutarlo. El jugador danés llegó hace un año a Cangas para convertirse en muy poco tiempo en uno de los líderes del equipo que dirige Nacho Moyano. Brilló en el final de la pasada campaña y vuelve a hacerlo en esta, echando mano de su calidad en el pase visión de juego y lanzamiento.

Acabó la primera vuelta anotando 11 dianas frente al Anaitasuna y ha comenzado esta con una nueva exhibición ante el Atlético Valladolid, al que marcó 9 goles en un partido en el que mostró sus infinitos recursos ofensivos y en el que también colaboró de forma muy activa en defensa.

No han podido comenzar la segunda vuelta de mejor manera, con un gran triunfo ante el Atlético Valladolid.

Sí, es como comenzar una temporada nueva después de un parón tan largo. Ganar al Valladolid ha sido genial.

Encima con un partido casi perfecto, con una muy buena defensa, con mucha seguridad en ataque, perdiendo únicamente siete balones...

Creo que jugamos 45 minutos muy buenos y que al final, con su defensa arriesgada entramos en unos minutos un poco más alocados y recortaron distancias. El partido se volvió un tanto loco, pero es difícil cuando te enfrentas a un sistema defensivo así. Afortunadamente supimos cerrar el partido.

Lo cierto es que incluso en esos minutos no jugaron mal, sino que el problema estuvo en fallar lanzamientos claros.

Tenemos un equipo muy joven y cuando nos enfrentamos a ese tipo de defensas es complicado. Tratan de generarnos estrés y nosotros nos aceleramos y les abrimos las puertas a la remontada. Cuando fallas un tiro no puedes volver a tirar diez segundos después, sino que hay que tomárselo con más calma.

"Actuaciones como esta nos permiten ver hacia arriba"

La victoria es muy importante para poner distancia con respecto a los puestos de descenso.

Sí, por supuesto. Estamos en una situación clasificatoria un poco extraña, en la que podemos ir hacia los dos lados, y actuaciones así nos permiten ver hacia arriba. La primera vuelta nos dijo que podíamos hacerlo, y solo nos faltó un poco más de decisión en los momentos importantes, con varias derrotas por un gol. Pero podemos hacerlo.

Mads Thymann se dispone a ejecutar un penalti en el Frigoríficos-Atlético Valladolid. / Santos Álvarez

Logroño, Puente Genil y Aranda. Nacho Moyano aseguró que son tres partidos para poder pensar en ser más ambiciosos.

Sí, sabemos que este es un equipo muy joven, que tiene que tirar hacia adelante y no pensar en las consecuencias. Por supuesto que no queremos sufrir como en la última temporada. Lo primero que debemos hacer es asegurar la permanencia y cuando lo hagamos, podremos empezar a ver más hacia arriba y a ser ambiciosos.

El viernes es el primero de esos encuentros, ante un Logroño con el que perdieron por la mínima en la primera vuelta. ¿Hay ánimo de revancha?

[Risas] Sí, especialmente para mí. Recuerdo que jugué un partido bastante bueno, pero luego tuve un lanzamiento decisivo en el último minuto que fallé. No cerramos el choque cuando tuvimos la oportunidad, luego fue un poco caótico y acabamos perdiendo dos puntos. Eran casi nuestros y los perdimos. Estoy lleno de ese sentimiento de querer la revancha.

Mads Thymann, ayer en el pabellón de O Gatañal. / Santos Álvarez

Lo dijo antes, viendo el rendimiento del equipo en la primera vuelta, el Cangas parece tener potencial para estar un poco más arriba en la tabla. ¿No lo cree así usted?

Sí, pero potencial es una palabra ambigua. Así lo sentimos, pero hay que demostrarlo. Hemos competido en todos los partidos de la primera vuelta, pero ahora tenemos que demostrar que podemos hacerlo, que podemos estar algo más arriba.

"Ganar los partidos apretados tiene que ver con haberlo conseguido antes"

Ha completado una gran primera vuelta y ante el Valladolid volvió a brillar. ¿Está usted satisfecho con su juego este año?

Eso es algo que tienen que valorar otras personas. He hecho buenos partidos y otros no tan buenos, pero estoy un tanto fastidiado por no haber conseguido más puntos en esos finales en los que yo asumí la responsabilidad y fallé algunos de esos últimos lanzamientos. Mi rendimiento ha estado bien, pero con algunos pequeños altibajos, como el resto del equipo. Lo que deseo es poder anotar esos últimos goles. Ganar en esos partidos apretados en el marcador tiene que ver con haberlo conseguido antes, con esa experiencia. En la primera vuelta no lo hicimos pero ahora en esta segunda todos queremos sentir la alegría de conseguir esos triunfos.

Acaba contrato a final de temporada, ¿qué planes tiene para la próxima?

Estoy muy feliz en Cangas, y muy centrado en la parte final de la temporada, con el deseo de hacer algo especial, como ya he dicho. Quiero que sea una temporada especial. Y de cara al año que viene ya veremos qué sucede.