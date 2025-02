El Frigoríficos inicia su plan de futuro con la renovación de Quintas por dos años

Pensar en el presente sin olvidar el futuro. Esa es la máxima que sigue el Frigoríficos del Morrazo, y en la que se enmarca su primer movimiento de cara al mercado veraniego en vísperas del duelo de mañana ante el Recoletas Atlético Valladolid. El club cangués ha cerrado la renovación por dos temporadas de su capitán, Juan Quintas, quien de este modo cumplirá ocho años vistiendo la elástica azul después de haber llegado procedente del Teucro –en donde jugó tres campañas– y tras una experiencia anterior de otras dos en el Academia Octavio.

«Estoy muy contento. En Cangas siempre se me ha tratado como si fuese de aquí de toda la vida, se ha reconocido mi papel dentro y fuera de la pista y como capitán», manifestó el pivote ourensano, de 29 años de edad. Desde el Balonmán Cangas la satisfacción es máxima por haber atado a un jugador que, más allá de su relevancia en la pista, ha aportado muchos otros intangibles en el vestuario. «Siempre ha sido un ejemplo y queremos que lo siga siendo mucho tiempo. Es importante afianzar a jugadores gallegos que comparten la filosofía del club», afirma el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández.

Juan Quintas, ayer en el pabellón de O Gatañal. / Gonzalo Núñez

Quintas reconoce que no tuvo que pensarse demasiado la propuesta que le formuló el club, «porque mi familia está feliz aquí y todos estamos contentos de estar en casa. Sí es cierto que en algún momento te planteas un cambio de aires, pero hay muchas circunstancias que te tiran más para quedarte que para irte». Con perspectiva, el capitán del Cangas reconoce que no se le pasaba por la cabeza haber echado raíces en O Gatañal cuando llegó en 2019. «No lo piensas porque después de dos años en Vigo y tres en Pontevedra no sabes qué va a pasar, más sin que este sea tu lugar de origen. Pero estás contento y ojalá pueda seguir muchos años, y que el día que tenga que dejarlo sea aquí», reflexiona.

Aunque llegó como especialista defensivo su papel ha ido más allá de ser un imprescindible en los esquemas de retaguardia de Nacho Moyano, aportando también en el juego ofensivo, tanto con goles como con un impagable trabajo de bloqueos en los seis metros para abrir espacios a sus compañeros. «Cualquier jugador quiere jugarlo todo en cualquier deporte, y yo no soy una excepción, pero estoy contento con mi papel y sé que lo importante es darlo todo en el tiempo que estés en pista», manifiesta.

Juan Quintas es agarrado por un jugador del Granollers en un partido de esta temporada. / Santos Álvarez

La continuidad del pivote era una prioridad para la dirección deportiva del Frigoríficos del Morrazo a fin de asentar su proyecto deportivo «y trabajar con jugadores que conozcan la competición, el club y que puedan ser un referente para los jóvenes». Más aún ante un verano que se prevé intenso en las oficinas del Cangas debido al importante número de jugadores que acaba contrato. Con Quintas ya son ocho los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, que son los extremos Arón Díaz, Arnau Fernández, Gallardo y Azurmendi; los porteros Mateo Pallas y Javi Fernández, el propio Quintas y el lateral Martín Gayo. El club tiene, además, opción para prorrogar la vinculación tanto del lateral Rubén Río como del pivote Essam y del central Manu Pérez.

A partir de ahí comienzan las dificultades, ya que acaban contrato los primeras líneas Fodorean, Thymann, Brais, Toth y Santi López, además de los porteros Krivokapic y Jorge Pérez. El balcánico ya se ha comprometido con el Granollers para la próxima campaña y el futuro del aragonés también estará lejos de O Gatañal.

«Ganar mañana nos daría confianza», afirma

La renovación de Juan Quintas llega a las puertas del que será su partido número 200 en la Liga Asobal –ha disputado 155 en el Cangas y 44 en el Teucro–, con un balance de 224 goles. Recuperado ya de sus molestias en el tendón rotuliano, será de la partida ante el Atlético Valladolid, al que define como un equipo «magnífico, muy bien trabajado, que siempre juega bien y tiene grandes jugadores».

Aunque asume que en los últimos años «no se nos está dando mal del todo, no hay que escupir hacia arriba». Lo que tiene claro el pivote del Cangas es el valor que tendría un hipotético triunfo mañana en O Gatañal. «Ganar nos ayudaría moralmente para iniciar la segunda vuelta, para darnos confianza», reconoce el jugador, que reconoce que «ya era hora de que llegase la competición. Lo peor para mí son las pretemporadas, el trabajar duro para no tener la recompensa de jugar el fin de semana».