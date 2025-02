El Automanía Luceros, en la lucha por las alturas

«Si jugamos al cien por cien, no nos para nadie. El problema lo tenemos cuando bajamos la intensidad». Así de contundente se expresa el entrenador del Automanía Luceros, Adrián Méndez, después de la aplastante victoria de su equipo ante el Lirón Teucro, que mete de lleno a los cangueses en la lucha por la zona de privilegio de la Primera Nacional. El Luceros se mantiene en la novena posición, pero sus 21 puntos le permiten situarse a solo cuatro de la segunda plaza, que ocupa el Desatascos Jumbo Gáldar con 25. Entre medias se sitúan el propio Teucro (25), Granitos Ibéricos y Bueu Atlético (ambos con 24), Disiclín Lalín (23), Ingenio (22) y Reconquista (21).

«Estamos todos en un pañuelo salvo el OAR, que ya se ha distanciado. Al final ganas un par de enfrentamientos directos y te pones arriba. Esto le da más emoción a la Liga, no como en otros años, en los que ya todo estaba decidido en la primera vuelta», reflexiona el preparador pontevedrés. Aunque pelear por esas cotas no estaba dentro de los objetivos del filial del Frigoríficos, el hecho de haber atado ya la permanencia y el haber competido con algunos de los mejores equipos de la Liga, permite soñar a los cangueses.

«Claro que tenemos la ilusión de estar arriba. Ahora tenemos que enfrentarnos a Lalín, Bueu Atlético y Xiria, y si ganamos los tres estaremos arriba. Después nos quedarán varios duelos directos», manifiesta el preparador. El desplazamiento de este sábado a tierras del Deza puede marcar la hoja de ruta futura de los de O Morrazo, ya que un triunfo permitiría superar en la tabla a su rival a la espera del derbi del siguiente fin de semana ante el Bueu Atlético. Luego tocaría salida a Carballo ante un Xiria que no está compitiendo por arriba pero que en su feudo es un contrincante de cuidado.

Bernárdez intenta el lanzamiento en el duelo ante el Teucro. / Gonzalo Núñez

«¿Si la gente se lo cree? Hay que tener claro que al cien por cien no nos para nadie, pero el problema lo tenemos cuando bajamos la intensidad. Hay que tener afán de competir, estar siempre al máximo, porque cuando suban a la Asobal será así», afirma Adrián Méndez. Más allá de ello, el técnico reclama a los suyos mayor confianza en sus posibilidades. «La excusa de la juventud vale uno o dos años, pero después ya no, hay que creérselo y dar un paso adelante», subraya.

Alto ritmo de juego ante el Teucro

Los cangueses pasaron en tan solo una semana de caer con estrépito ante el Granitos Ibéricos por 39-21 a arrollar a un favorito como el Teucro por 41-33. «Jugamos a un ritmo muy alto la primera parte, y en el descanso les dije que si seguíamos así, en 10 minutos no iban a aguantarnos», revela Méndez. Así fue, y un parcial de 8-1 acabó por romper el encuentro de forma favorable a los locales. «La semana anterior habíamos tenido muchas pérdidas, con un ataque muy espeso y blanditos en defensa; en esta defendimos muy bien y estuvimos fluidos en ataque», relata.

La recuperación de Manu Pérez –que no estuvo ante el Granitos– pudo ser una de las claves, aunque Méndez quiere evitar esa dependencia del central moañés. «Se nota cuando no está, pero también mentalmente. La plantilla tiene que confiar, como les pasó en juveniles. Hasta que no se lo creyeron no dieron un paso adelante», sentencia.