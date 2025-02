El High Level-Gsport completa su plantilla con seis fichajes

El High Level-Gsport ha cerrado la incorporación de seis nuevos corredores de cara al inminente inicio de la temporada ciclista, que en el caso del club moañés será este fin de semana con la Vuelta al Guadalentín-Región de Murcia. La plantilla de 17 corredores que volverá a estar dirigida por Antonio Llopis y David Bernabéu viene de completar una concentración de tres días en Benidorm en la que ha afinado su puesta a punto, además de cohesionar al grupo.

La apuesta por la juventud que realizar el equipo de la Agrupación Deportiva Punta Fondón se ha visto reforzada con la llegada de seis ciclistas de categoría Sub 23, cuatro de ellos como debutantes en el pelotón. Son Héctor Domínguez, que procede del Picusa Academy; Mateo Matey, del Club Ciclista La Palma; Bertie Bruce-González, del Lucta; y el ecuatoriano Mateo Ramírez, que llega desde el Ciudad de Talavera. Los otros dos corredores ya cuentan con experiencia en la categoría y son Alem Herraiz y Hugo Fernández. El primero de ellos se estrenó el año pasado cuando militaba en las filas del filial del Caja Rural, mientras que el segundo estuvo esta temporada anterior en el Zamora Enamora.

Objetivo la Copa de España y las vueltas por etapas

Las seis incorporaciones se unen al bloque con el que ya contaba el High Level-Gsport, con los Sub 23 Héctor Neira, Joan Cadena, Pablo Ortega, Sergio Serrano, Hugo Carsí y Emilio Llopis, además de con los ciclistas de categoría Élite Joan Martí Bennassar, Pau Domènech, Gorka Ortega, Gabriel Rodas y Miguel Moya.

Los principales objetivos de la escuadra moañesa volverán a ser la Copa de España, las vueltas por etapas y citas con un significado simbólico como la Domaio Heroica-Desafío Delio Fernández. Pero todo comenzará este viernes con la Vuelta al Guadalentín, una ronda de tres días por las carreteras de la región de Murcia que reunirá a un total de 20 equipos, entre ellos dos italianos y uno de los Países Bajos.