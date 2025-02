El Cangas se pone a punto para la competición real

La minipretemporada postnavideña se ha acabado y ahora toca la vuelta a la competición. El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro jugó el viernes su último partido amistoso, ante un Ademar León más rodado y el sábado recibe en O Gatañal al Valladolid, en el que será el primer partido de la segunda vuelta. Ahora mismo la principal preocupación del entrenador de los cangueses, Nacho Moyano, es el estado físico de jugadores como el capitán Juan Quintas o el egipcio Omar Sherif.

El gran inconveniente de los partidos de preparación del último mes es que el técnico no ha podido contar en ningún momento con todos sus jugadores disponibles. «Ha sido una pretemporada con muchas incidencias en el plano físico. El viernes esperábamos tener a todos disponibles, pero Toth estuvo con un virus y con fiebre y no podía jugar, y Sherif se torció un tobillo en el penúltimo entrenamiento antes del partido y no estaba disponible», explica Moyano. Para colmo de males, en el transcurso del encuentro ante Ademar el capitán Juan Quintas se tuvo que retirar con molestias en una rodilla después de que un rival el cayese encima.

Precisamente los dos pivotes ahora mismo son las únicas dudas para recibir al Valladolid en O Gatañal ya que el central húngaro está ya recuperado. Esta minipretemporada ha servido también para el debut del nuevo inquilino de la portería del Frigoríficos, el serbio Lika Krivokapic, que tiene la difícil misión de suplir la baja por lesión de Jorge Pérez. «Esta cogiendo ritmo, adaptándose al equipo. Solo ha podido jugar estos tres amistosos, que por mucho que queramos no siempre se parecen a la competición», reconoce Nacho Moyano.

Más allá de los problemas físicos, el técnico del Cangas se muestra contento con las sensaciones y juego mostrado por sus jugadores. «Han estado bien, aunque es cierto que el hecho de no poder contar con todo el mundo no nos permitió probar todas las cosas que nos gustaría», señala.

Balance favorable para el Cangas en O Gatañal: cuatro triunfos, dos empates y solo una derrota

La plantilla canguesa descansó el fin de semana tra jugar el viernes contra Ademar y ahora afronta una semana normal de trabajo previa a un encuentro oficial. El partido contra Valladolid será el sábado a las 19.00 horas y los pucelanos llegan sin cambios con respecto al equipo de la primera vuelta. El duelo de la primera vuelta, que sirvió para levantar el telón de la Liga Plenitude Asobal, acabó con un empate 34-34.

El Frigoríficos y el actual Atlético Valladolid se han enfrentado en siete ocasiones en O Gatañal. Un balance que de momento es favotrable a los cangueses: cuatro victorias, un empate y dos derrotas. La última vez que los vallisoletanos conquistaron O Gatañal fue en la temporada 2018/19, con un resultado de 30-33. Los dos equipos se enfrentaron en el último partido de liga del año pasado, que acabó con victoria canguesa (30-29), pero que no pudo evitar que los de O Morrazo tuviesen que jugar la eliminatoria de permanencia.