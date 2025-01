La cantera del Cangas amplía fronteras

Tres historias diferentes y un mismo nexo en común, el de su talento para el balonmano y las ganas de triunfar en el Cangas. Son William Thompson, Dani Guerrero y Jaime Serrano, los tres jugadores que el club morracense ha fichado este año en un movimiento para reforzar su estructura de cantera.

Roquetas de Mar, Málaga y Culleredo son los orígenes dispares de los tres jugadores de 16 años con los que el Cangas ha ampliado su captación de talento joven para sus categorías inferiores (alternan el juvenil con el Luceros B de Autonómica y el Automanía Luceros de Primera Nacional), gracias en buena medida a la creación de becas en colaboración con el colegio San Narciso de Marín. Esta iniciativa nació con la llegada de Mateo Pallas desde el Xiria –el portero es ya un asiduo en las convocatorias del Frigoríficos del Morrazo– y se le ha dado continuidad con un planteamiento sencillo, la de ser un notable complemento que potencie la apuesta por una cantera formada por jugadores de Cangas y de su entorno.

Serrano y Guerrero son los dos jugadores que se benefician de las becas de este año, mientras que la llegada de Thompson se produjo en un contexto diferente. El almeriense, pivote de 1,99 metros, ha sido un asiduo de las concentraciones nacionales de categoría promesa y suponía un interesante movimiento de mercado. «Nunca se me había pasado por la cabeza que me pudieran llamar para un club de Asobal. Al principio no estaba seguro, pero después hablé con mi entrenador y me di cuenta de la oportunidad que esto suponía», relata.

Thompson, a entrenar con el equipo de Asobal

Thompson reconoce que «esto ya es otro nivel. El balonmano es muy importante en mi vida y aquí ya he entrenado con el juvenil y con el Luceros de Primera Nacional». La gran oportunidad le llegará la próxima semana, en la que estará un par de sesiones con el equipo de Liga Asobal. Sus condiciones antropométricas y sus condiciones defensivas lo convierten en un futurible jugador de la máxima categoría.

Dani Guerrero, William Thompson y Jaime Serrano, ayer en el colegio San Narciso de Marín. / Róber Pastoriza

Tanto el malagueño Guerrero como el coruñés Serrano han sido oportunidades que se le presentaron al Cangas. El primero de ellos es un ferviente seguidor del Frigoríficos del Morrazo desde su más tierna infancia. La razón de ello hay que buscarla en la semilla que plantó un amigo de su familia y viejo conocido de la afición canguesa, el central Francisco Manuel Fernández Celestino, más conocido como Celes.

Guerrero: "Cangas es un lugar estupendo para aprender más de balonmano"

«Yo nunca lo vi jugar, pero me contó la experiencia de lo que era el Cangas», señala. Tanto es así que ha pasado varios veranos en la villa, participando, como no podía ser de otra forma, en el campus que organiza el club presidido por Alberto González. La historia, pues, ya estaba escrita para él. «Quería empezar una nueva etapa en mi vida y me dije que Cangas era un lugar estupendo para aprender más de balonmano. Y la experiencia está siendo muy chula», dice.

Guerrero, lateral derecho de 1,87 metros de altura, asegura que ha notado una gran diferencia de nivel entre el Trops Málaga, equipo en el que militaba, y el Cangas. «Aquí hay una intensidad de entrenamientos bastante alta, con gente de Primera Nacional», sentencia.

Serrano: "Ayuda entrenar en categorías superiores"

Desde más cerca llegó el pivote ex del Culleredo Jaime Serrano. «Quería buscar algo diferente fuera del club, vimos opciones y surgió la del Cangas», un lugar donde reconoce encontrarse «muy bien. Casi nunca entrenaba con categorías superiores, y aquí, nada más llegar, ya lo hice. Se nota muchísimo la diferencia de intensidad y ayuda mucho esa exigencia». El hecho de estar en un club con vitola Asobal y que apuesta por la juventud aumenta «la ilusión, porque aquí siempre hay oportunidades».

Desde el club ahondan en que «la idea es poder tener una o dos becas dirigidas a jugadores con proyección de poder estar en el futuro en el primer equipo», explican, antes de añadir que «se trata de dar la alternativa, sobre todo, a jugadores gallegos que estén despuntando». Las ayudas incluyen el alojamiento en régimen de pensión completa y para el director del centro educativo marinense, Antonio Traba «suponen un intercambio muy rico para todos los alumnos. Somos un colegio muy ligado al deporte y valoramos la presencia de deportistas de alto nivel».