“Otros equipos fichan, pero el Cangas y Moyano apuestan por los jóvenes”

La histórica rivalidad entre Cangas y Lalín se ha convertido en los últimos años en un trasvase de talento llegado desde tierras del Deza para disfrutar de la Liga Asobal en O Gatañal. Javier Azurmendi –junto a Brais y Arón– es uno de esos jugadores que se está abriendo camino en el Frigoríficos, en una temporada en la que ya pasa a tener ficha con el primer equipo tras haber disputado ya diez partidos.

Ha sido una de las agradables sorpresas en el Frigoríficos del Morrazo en la primera vuelta, haciéndose cada vez con más minutos de juego y rindiendo a un alto nivel. Javier Azurmendi ha pasado a tener ficha del primer equipo después de haber cumplido el cupo de diez partidos fijados este año por la normativa, abandonando la disciplina del Automanía Luceros.

Ya es jugador del primer equipo. ¿Está contento o le queda la pena de no poder jugar también con el filial?

Contento por una parte porque esto es muy importante para mí, y como estoy teniendo minutos pues mejor, aunque también me queda algo de pena por no poder jugar abajo.

Ha ido haciéndose hueco poco a poco hasta completar una gran primera vuelta.

Sí, poco a poco. Comparado con el año pasado tengo más minutos, pero es algo normal. Creo que estoy jugando bien y demostrando que puedo hacerlo.

Azurmendi ejecuta un lanzamiento en el duelo entre Frigoríficos y Cuenca. / Gonzalo Núñez

Las estadísticas de Asobal hablan de 12 goles de 14 lanzamientos, pero donde ha dado un paso al frente ha sido en defensa.

Sí, creo que sí. La defensa la llevaba bastante mal, porque en Lalín estaba acostumbrado a hacerlo en el dos y aquí estaba como un pulpo en un garaje en el extremo. Esta temporada estoy bastante mejor y más adaptado.

La evolución que ha experimentado desde su fichaje del Lalín ha sido notable.

Ha sido bastante positiva. El año pasado, al adaptarme al extremo desde el lateral me costó más, pero he ido poco a poco y me encuentro mejor, en el lanzamiento, pero sobre todo en defensa.

En cuanto al equipo se ha cerrado la primera vuelta fuera del descenso y de la promoción, aunque con el regustillo de haber merecido algo más.

Sí, al final perdimos varios partidos de un gol y solo con que hubiesen sido empates tendríamos cinco puntos más y estaríamos en zona media-alta de la tabla.

"Podríamos llevar más puntos"

Se puede decir que tienen más sensaciones buenas que puntos.

Sí, es cierto, porque podríamos llevar más puntos, pero también es cierto que había algún partido que teníamos perdido y acabamos puntuando.

El jugador lalinense en un momento del partido ante el Anaitasuna. / Gonzalo Núñez

Competitividad es la palabra que mejor define a este equipo. Menos ante el Bidasoa han competido en todos los encuentros, incluso contra el Barcelona.

Y eso está muy bien, el poder competir con todos los de la Liga, porque te da opción de puntuar en cualquier sitio. En casa es más fácil gracias a la afición, pero fuera demostramos estar al mismo nivel que los rivales.

La lesión de Jorge Pérez ha sido un palo tremendo.

Sí, venía de estar haciendo una temporada espectacular, pero son cosas del deporte y ojalá se recupere pronto.

La llegada de Luka Krivokapic la compensa a priori, con un portero que el año pasado rindió a un excelente nivel en el Puerto Sagunto.

Sí, porque para sustituir a Jorge, que era el mejor portero de la Liga, tenías que traer a un portero muy bueno, y en este mercado es difícil conseguirlo. Estamos muy contentos con Luka.

Con usted, Mateo o Martín Fuentes, se demuestra la apuesta del Cangas por la juventud.

Es muy importante. Muchos equipos se hacen en base a fichajes, pero el Cangas tira de jóvenes, y Moyano confía en nosotros.

