Brais y Goitia, los fijos del Alondras

En una temporada en la que las lesiones han castigado especialmente a la plantilla alondrista los nombres de Brais y Goitia han resonado con insistencia en los planes de Gonzalo Fernández. El portero y el atacante han sido los dos jugadores más utilizados por el preparador de Oia, acumulando 1.525 el primero y 1.522 el segundo, lo que supone que se han perdido algo menos de 100 minutos en los 18 encuentros de Liga disputados hasta la fecha.

El meta vigués ha participado en 17 de las 18 jornadas, mientras que el canterano es el único futbolista que ha participado como titular en todos los partidos de esta temporada en la Tercera RFEF, además de ser el máximo realizador de los rojiblancos, con cinco dianas. El podio de los jugadores con más minutos en sus piernas lo completa Roi Tato, que tampoco se ha perdido ningún duelo, aunque en su caso han sido 17 en el once inicial y uno entrando desde el banquillo. La polivalencia del ex del Celta C Gran Peña le ha permitido sumar 1.487 minutos en juego.

Roi, Camba y Manufre, en todos los partidos con Goitia

Más allá de Goitia y de Roi Tato solo otros dos jugadores alondristas han podido estar presentes en todos los encuentros. Son Lucas Camba y Manufre. El primero de ellos ha ido ganando peso en el equipo a medida que ha ido avanzando la temporada y es el noveno jugador más utilizado, con 1.060 minutos y 11 titularidades. El delantero buenense, por su parte, acumula 1.103 minutos para ser el séptimo que más juega, con 12 partidos saliendo desde el once inicial. Es el segundo máximo artillero del cuadro cangués con cuatro goles.

Abel, Kopa y Noel buscan el remate en una acción a balón parado en el campo de O Morrazo. / Santos Álvarez

Por delante de ambos se sitúan dos futbolistas avalados por su capacidad para actuar en diferentes posiciones. Kopa ha disputado 17 encuentros, todos ellos como titular, para alcanzar los 1.462 minutos de juego, bien como mediocampista de contención, bien en el eje de la defensa. Noel suma 1.295 minutos tras otros 17 partidos, en su caso 15 desde el once inicial.

Diego Diz, por su parte, ha contado para Gonzalo Fernández en 17 encuentros de la presente temporada, saliendo como titular en 12 de ellos para totalizar 1.188 minutos. Dos de los centrales del equipo cangués, Agujetas y Abel, completan el abanico de futbolistas que han superado ya los 1.000 minutos de juego. El primero de ellos lo ha hecho con 15 partidos disputados, 12 de ellos partiendo en el equipo inicial para 1.070 minutos, y el segundo ha jugado también 15 partidos, aunque solo 11 como titular para llegar a los 1.053 minutos.

Yelco Alfaya, solo 787 minutos por las lesiones

La undécima plaza en el ranking de elementos más empleados por el técnico alondrista en la temporada actual la ocupa el delantero Fran López, que suma 932 minutos sobre el terreno de juego (16 partidos jugados, 12 de titular). El lateral Diego, por su parte, ha jugado 919 minutos en 11 encuentros, todos ellos como titular. Las lesiones le han hecho perderse hasta siete partidos.

Las lesiones también han estado detrás de la escasa presencia en el campo de Yelco Alfaya, el futbolista franquicia del Alondras. El delantero solo ha podido disputar 787 minutos distribuidos en 11 partidos, con solo ocho titularidades. Otro de los damnificados por los problemas físicos ha sido Ube, que no ha pasado de los 585 minutos (11 partidos, siete desde el once inicial). Y también Guille, que reapareció hace menos de dos meses para acumular en este tiempo 496 minutos en siete partidos. Mati Delicado completó 489 antes de caer gravemente lesionado y Robert Carril 394 antes de marcharse a Dubai. Los dos jugadores menos utilizados por Gonzalo Fernández han sido el recién llegado Aitor Aspas (180 minutos) y el meta suplente Hugo (90 minutos). Además, han jugado los juveniles Víctor (87) y Adri (9).

