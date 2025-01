Krivokapic: «No siento presión por cubrir a Jorge Pérez, lo haré lo mejor posible»

El portero serbio Luca Krivokapic llegó a mediados de la semana pasada a Cangas, el sábado jugó sus primeros minutos con el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ante el ABC Braga y ayer fue presentado oficialmente. Una presentación en la que el joven guardameta –en febrero cumplirá 23 años– explicó que la decisión de venir a O Morrazo fue muy sencilla de tomar. De ello se encargaron el extremo y exjugador del Frigoríficos Dani Fernández, que era su compañero en el Stuttgart, y el portero internacional Rodrigo Corrales, al que conoció durante su etapa en Hungría. Krivokapic llega con la difícil misión de sustituir al mejor portero de la primera vuelta de la Liga Plenitude Asobal. «No siento presión por cubrir a Jorge Pérez. En cuanto fiché por Cangas se puso en contacto conmigo para animarme, algo que le agradezco mucho. Quiero seguir lo que él hizo y, si puedo, intentar mejorarlo. Quiero hacer el mejor trabajo posible y ayudar al equipo», manifestaba ayer.

El club eligio para su presentación oficial el recinto hotelero As Casiñas, uno de los patrocinadores del Cangas, y junto a Krivokapic compareció su nuevo técnico, Nacho Moyano. «Es joven y con experiencia y estamos muy agradecidos de que su primera opción fuese venir a Cangas», apuntaba el entrenador. El portero jugó en Pick Szeged húngaro –etapa en la que coincidió con Rodrigo Corrales, que milita en el Veszprém– y la temporada pasada estuvo en el Puerto Sagunto, desde donde dio el salto al Stuttgart de la Bundesliga. «El año pasado sostuvo en muchos momentos al Puerto Sagunto y aunque esta temporada, a nivel deportivo quizás no estaba siendo lo más positiva posible, seguro que le ha ayudado a crecer», afirma Moyano.

"Soy un portero muy explosivo y me gusta celebrar las acciones con el público, soy un poco loco"

Krivokapic explica que durante la pretemporada las cosas en el club alemán fueron bien, pero una vez comenzada la campaña los resultados no fueron tan bien como se esperaba. «Hubo cambios, vinieron nuevos jugadores y otro portero. Me dijeron que iba a tener difícil jugar, a no ser que hubiese lesiones, y me comentaron que podía buscar otras opciones», señala. En cuanto apareció el Cangas no se lo tuvo que pensar gracias a los informes de Dani Fernández y Rodrigo Corrales. Además gracias a su experiencia previa en la Asobal ya conoce cómo es O Gatañal y su afición. «Era uno de los atractivos para venir aquí. Yo además soy un portero muy explosivo y me gusta mucho celebrar las acciones con el público», avanza Krivokapic. «Soy un poco loco», añadía entre risas.

La experiencia en Alemania ha sido corta, pero intensa. «Los porteros mejoramos cada año que pasa. Estar allí me permitió ver las cosas diferentes entre el balonmano en la Bundesliga y Asobal, pude trabajar con otro preparador de porteros, cambiar algunas cosas y aprender nuevos recursos», argumenta el nuevo portero del Cangas. Krivokapic llega en calidad de cedido hasta final de temporada y en principio la próxima temporada seguirá en Asobal, pero en Granollers y también como cedido.

El jugador se refirió a las diferencias entre el juego en España y en Alemania. «Allí es mucho más rápido, muy salvaje. En la Asobal hay más táctica y cabeza», apunta. Krivokapic asume que el objetivo del Cangas es dar continuidad a las buenas sensaciones de la primera vuelta e intentar amarrar la salvación cuanto antes. «Tenemos que intentar jugar lo mejor posible y este equipo en O Gatañal le puede ganar a cualquiera», defiende.

El sábado jugó sus primeros minutos con el Frigoríficos del Morrazo y este fin de semana continuará con su proceso de adaptación. Los cangueses jugarán contra el Vitória Guimaraes, un equipo en el que actualmente milita el exjugador del Frigoríficos Rafael Andrade, y que se jugará en la localidad lusa, a las 15.00 horas (hora portuguesa).

Suscríbete para seguir leyendo