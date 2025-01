Krivokapic: "No me tuve que pensar la oferta de venir al Cangas"

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro presentó oficialmente este lunes a su nuevo portero: el serbio Luka Krivokapic, que llega cedido hasta final de temporada por el Stuttgart alemán. El guardameta llega para suplir la baja de larga duración de Jorge Pérez y asegura que una vez que tuvo conocimiento del interés del Cangas no dudó en aceptar la propuesta. En el equipo alemán coincidió con el extremo Dani Fernández y durante su etapa en Szeged de Polonia se ebfrentó en varias ocasiones con el portero internacional cangués Rodrigo Corrales, que milita en el Veszprem. “Me hablaron muy bien de Cangas y del club y no me lo tuve que pensar mucho”, afirmaba en su acto de presentación, que se celebró en la sede del recinto hotelero As Casiñas, que es uno de los patrocinadores del club.

Krivokapic ya tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos con la camiseta del Cangas el sábado ante el ABC Braga y se mostraba feliz por el recibimiento y acogida de sus nuevos compañeros. El portero llega ilusionado y con ganas de que su estancia en Cangas sea un punto de inflexión que le permita seguir creciendo. La temporada pasada militó en el Puerto Sagunto, desde donde dio el salto a la potente Bundesliga. “La pretemporada fue muy buena, pero una vez que comenzó la temporada los resultados no fueron los esperados y hubo cambios de jugadores. Llegó un nuevo portero y me dijeron que no tendría muchos minutos, salvo en caso de lesión. Me comentaron que podía buscar otras opciones; tenía varias ofertas y cuando llegó la propuesta no me lo pensé porque es una muy buena oportunidad”, asegura.

Entre las personas con las que habló está el propio Jorge Pérez, que le animó a fichar por el Frigoríficos. Junto a Krivokapic estaba su nuevo entrenador, Nacho Moyano, que le agradeció que aceptase la opción del Cangas sin pensárselo. “Es un porteo joven, pero con mucha experiencia. El año pasado sostuvo en muchos momentos al Puerto Sagunto y aunque a nivel deportivo la experiencia en la Bundesliga a lo mejor no ha sido la más positiva posible seguro que le ha ayudado a crecer y a tener un punto más de ambición”, destaca el técnico.