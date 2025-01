O Gatañal, en el top de asistencia y ocupación

El balonmano en Cangas es mucho más que un deporte. Es una pasión. O, tal como apunta la campaña de socios del Frigoríficos del Morrazo de esta temporada, es «un sentimiento que perdura». No son solo palabras. Se trata de hechos y de números. Y en este caso los números no son fríos porque en O Gatañal, a pesar de los endémicos problemas de humedades del pabellón, no se pasa frío. Todo lo contrario. La Liga Plenitude Asobal acaba de hacer públicas las cifras de asistencia y de ocupación a los pabellones durante la primera vuelta del campeonato y el fervedoiro cangués vuelve a estar en el top 3: es la tercera pista que registra una mayor afluencia de espectadores y la segunda con mayor nivel de ocupación. En realidad, si fuese posible hacer una combinación de ambas estadísticas O Gatañal sería a buen seguro el líder absoluto.

Las estadísticas de Asobal constatan que los pabellones que forman parte de la liga suman una asistencia total de 175.679 personas durante los 120 partidos de la primera vuelta del campeonato. Son casi 31.700 más que la campaña pasada y es el mejor dato desde 2013. Casi nada. La liga desglosa los datos en base a dos referencias. La primera es la afluencia total a cada uno de los recintos. El líder es el Ademar León, con más 19.630 espectadores, y le sigue el Villa de Aranda con más de 17.500. Y en tercer lugar aparece el Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo, pisándole los talones a los arandinos, con 17.400 asistentes.

Un referente absoluto

Este dato es importante ponerlo en contexto. Tanto Ademar León como Villa de Aranda juegan en pabellones con un aforo muy superior al de O Gatañal, lo que concede aún más valor a que Cangas pueda estar en el top 3 de asistencia.

La Liga Plenitude Asobal usa otro medidor estadístico que complementa al de la asistencia: se trata de la ocupación real de cada una de las pistas. Aquí el líder es el Nava, que cuenta cada uno de sus partidos en casa como un lleno absoluto. Pero hay que tener en cuenta que es uno de los recintos más pequeños de Asobal, con un aforo de solo 900 personas.

La segunda posición es para el Cangas, con un pabellón de O Gatañal que tiene capacidad para meter hasta 2.500 espectadores. La asistencia media durante la primera vuelta fue de 2.175 personas, lo que significa un porcentaje del 87%.

Estos datos consolidan a O Gatañal y a la afición del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro como referentes absolutos dentro de la Liga Plenitude Asobal. Una afición que además no para de animar y apretar durante todo el encuentro, independientemente del resultado, y cuyo apoyo se traduce en puntos. El mejor ejemplo se vivió en el último encuentro de la primera vuelta contra el Helvetia Anaitasuna, un partido que estaba muy cuesta arriba y en el que la plantilla de Nacho Moyano fue capaz de rescatar un agónico punto.

La afición canguesa durante un partido de esta temporada en O Gatañal. / Santos Álvarez

Campaña de socios de media temporada

La competición liguera afronta durante el mes de enero el habitual parón invernal debido a la disputa de competiciones internacionales, que este año se corresponde con el mundial que se celebra entre Croacia, Dinamarca y Noruega. El Frigoríficos del Morrazo aprovecha para lanzar su campaña de socios de media temporada, una iniciativa en la que se da la oportunidad de conseguir un abono para los encuentros de la segunda vuelta de la Liga Plenitude Asobal. Un carné que también daría derecho a acceder al más que probable partido de una de las eliminatorias de la Copa del Rey.

El Cangas jugará durante la segunda vuelta siete partidos en O Gatañal –en la primera vuelta jugó dos encuentros seguidos ante su público– y uno de ello será contra el F.C.Barcelona (en la jornada 20). Esta cita tiene la consideración de Día del Club, lo que significa que todos los socios pagan la mitad de la entrada.

En la actualidad el Frigoríficos del Morrazo cuenta con unos 1.600 abonados y con esta campaña espera dar un pequeño empujón a esa cifra. Los precios para el carné de media campaña son de 140 euros para el familiar, 85 euros para el adulto, 55 euros para el sub 23, 45 euros para el juvenil y 30 euros para el infantil. Las personas interesadas en retirar estos abonos pueden acudir al nuevo local social del Balonmán Cangas –en la Avenida Montero Ríos, número 7 (al lado del antiguo bar Alondras)–, de lunes a viernes en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Hoy partido amistoso con el ABC Braga

Por otro lado, el Cangas juega hoy en O Gatañal un partido amistoso de preparación contra el ABC Braga, que se jugará a las 13.00 horas. Un encuentro en el que podría debutar el portería el serbio Luka Krivokapic, que ha llegado esta semana para cubrir la ausencia del lesionado Jorge Pérez.

Suscríbete para seguir leyendo