Jorge Pérez pone el reloj a cero

No pierde la sonrisa y asume la crueldad con la que el destino lo castigó en el último partido del Frigoríficos del Morrazo el pasado año, frente al Anaitasuna. Jorge Pérez ha iniciado la recuperación de su rodilla derecha después de la rotura del ligamento cruzado y de los dos meniscos provocado por la caída de Kisselev encima de su articulación. Por delante tiene entre nueve y diez meses hasta poder volver a ser el mismo en las pistas.

«Quiero intentar recuperarme bien, más que rápido. No hay que buscar explicaciones ni lamentarse. Hay que ser positivo», señala desde su Zaragoza natal el meta del Cangas. Pérez fue intervenido quirúrgicamente el pasado 27 de diciembre por el prestigioso doctor César Flores –médico de la selección española de balonmano– y ya ha puesto el reloj a cero. «Apoyo un poco ya, ya intento doblar y trabajo cuádriceps para no perder demasiada masa muscular», afirma.

Reconoce no haber visto la acción fortuita que provocó su grave lesión. «Ni lo he hecho ni la quiero ver, pero ya me han dicho que fue feísima», reconoce, al mismo tiempo que señala que en los primeros instantes quiso ser optimista. «En las pruebas iniciales no parecía que estuviese afectado el cruzado, pero la resonancia ya lo dejó muy claro y confirmó lo peor», manifiesta.

Jorge Pérez en una imagen de esta temporada en O Gatañal. / Santos Álvarez

La lesión llegó en el mejor momento de su carrera deportiva, cuando lideraba –aún lo hace– el ranking de paradas de la Liga Asobal Plenitude. «Es cierto, había hecho una primera vuelta muy buena, estaba a un gran nivel, demostrando mucha regularidad, y llega la lesión. Es la mejor desde que estoy en Asobal. No hay que darle más vueltas», dice.

Jorge Pérez responde de inmediato cuando se le pregunta si tras la lesión llegó a ver el partidazo que realizó su joven compañero Mateo Pallas. «Por supuesto. A pesar de la lesión intentas mantenerte en el partido y apoyar a Mateo. Yo no tenía ninguna duda, siempre lo he dicho, tanto Mateo como Javi no han podido demostrar su nivel, pero cuando llegase la oportunidad iban a rendir, y a los hechos me remito. Son dos muy buenos porteros», sentencia.

"Mantener la competitividad"

La noticia positiva para el portero aragonés es que deja al equipo bien situado tras la finalización de la primera vuelta, con 12 puntos en su casillero y fuera tanto de descenso como de promoción. «Ha sido una buena primera vuelta, tanto a nivel de puntos como sobre todo de sensaciones. No recuerdo una primera vuelta así de competitiva en Asobal nunca, porque competimos y tuvimos nuestras opciones en todos los partidos», recalca. Es más, se aferra a un dato para corroborarlo, como es el de la diferencia de goles, con un +7. Solo cinco equipos de Asobal (Barcelona, Bidasoa, Granollers, Torrelavega y Vallladolid) lo superan.

De cara a la segunda vuelta tiene claro que «hay que mantener esas señas de identidad y competir». Él no estará en la pista, pero sí animará desde las gradas. Su idea es permanecer todo el mes de enero en casa trabajando en esta primera fase de la recuperación para llegar a Cangas en febrero. «Quiero estar con el equipo. Es un grupo muy bueno con el que quiero estar en contacto, son muy buenos compañeros, y qué decir de la afición», sentencia.

