La aventura árabe de Robert Carril

Dentro de la desgraciada trayectoria del Alondras en la presente temporada en cuanto a bajas se refiere, únicamente le faltaba que los petrodólares llamasen a su puerta. Pues así ha sido con Robert Carril, que abandonó esta semana la disciplina del club cangués para afrontar una ilusionante aventura en Dubai, de la mano del Fursan Hispania del que es propietario Míchel Salgado. El futbolista vigués de 20 años de edad, formado en la cantera del Celta, jugará lo que resta de temporada y una más en la tercera categoría del fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

«Estaba a gusto en Cangas, pero varios amigos que tengo por ahí preguntaron por mí, me ofrecieron esta posibilidad, y me decidí a dar el paso», afirma el futbolista, que llegó a formar parte de la selección española en las categorías Sub-15 y Sub-16. Desde Dubai, en donde ayer realizó su primer entrenamiento con su nuevo equipo, solo tenía palabras de agradecimiento hacia el Alondras. «Es un club increíble, se ha portado muy bien conmigo», destaca.

Máximas facilidades

Es más, a pesar del delicado momento que atraviesa el conjunto cangués en cuanto a número de efectivos, las facilidades para su salida fueron máximas. «La verdad es que se alegraron, me dijeron que era una buena oportunidad y no pusieron ninguna pega», recuerda, lo que hizo que las cosas hayan sido «mucho más sencillas». Y es que el mediocampista ofensivo admite que aún tuvo que pensarse la propuesta del equipo que entrena otro excéltico como Pablo Coira. «Tuve que pensármelo porque es un cambio muy importante, pero creo que me va a venir bien. Siempre es difícil salir porque el equipo está hecho, pero tengo que ver por el futuro», reconoce.

Robert Carril en una acción del Alondras-Polvorín. / Santos Álvarez

La suerte que tiene es que no estará completamente solo en el país. Allí existe una pequeña comunidad española, tanto de técnicos como futbolistas, y algún que otro conocido, como es el caso del jugador Álex Cid, con el que coincidió en la base celeste, y «que tiene un año menos que yo». En esa escuadra también ejerce Álex Calvo como preparador físico.

El campo, culpable de las lesiones

Curiosamente no será la primera experiencia de Robert Carril en Dubai, ya que estuvo en esta ciudad cuando era infantil de primer año, disputando –y ganando– un torneo con el Celta. Ahora llega para intentar adaptarse a un fútbol que desconoce pero del que las primeras referencias que maneja es de que «tiene más físico que talento. Puede que me venga bien. Veremos después de varios entrenamientos».

En cuanto al Alondras asume como normales las numerosas lesiones «porque el campo está como está. Es lo que provoca esta situación de que haya poca gente». Pero, a pesar de las dificultades, «hicimos una primera vuelta muy buena, teniendo en cuenta las circunstancias. Fue la leche». destaca el futbolista vigués, que llegó a O Morrazo procedente del Celta C Gran Peña tras haberse formado en la cantera celeste, además de dos años de juveniles en el Villarreal. Ahora afronta una prueba de madurez futbolística y personal para encontrar la continuidad y el nivel que lo hizo destacar en su momento como uno de los mejores jugadores de su generación.

