El Alondras ficha al lateral Aitor Aspas pero pierde a Carril, que se va a Dubai

El Alondras ha realizado su primer movimiento en el mercado con vistas a reforzarse de cara a la segunda mitad del campeonato liguero en la Tercera RFEF. El club cangués ha cerrado la contratación del futbolista de la Cultural Deportiva Beluso Aitor Aspas, que viene a cubrir la demarcación de lateral izquierdo, la más debilitada de los rojiblancos tras la lesión en pretemporada de Xián. El futbolista moañés ya entrenó ayer con sus nuevos compañeros y apunta a formar parte de la convocatoria en el partido del próximo domingo ante el Arosa.

Aitor Aspas es un futbolista de 31 años –cumplirá 32 el 27 de febrero– con una larga trayectoria profesional desde que salió de la cantera del Celta. Militó en el Celta B, Guijuelo, Coruxo, Leios, Teruel y Rápido de Bouzas, y dispone de una notable experiencia en la Segunda RFEF (anteriormente llamada Segunda B). Su perfil responde a la perfección, tal y como reconoce Gonzalo Fernández, a las necesidades del Alondras. «Era lo que queríamos, un jugador para esa posición que cumple con todas las características que buscábamos y que puede dar un rendimiento inmediato», afirma el preparador del equipo cangués.

Llegada desde el Beluso

Aitor –primo del celeste Iago Aspas– se comprometió a principios de temporada con el Beluso, con el que ha disputado 13 encuentros (12 de ellos como titular) con dos goles en su haber. Sin embargo, lo hizo con la posibilidad de liberarse en caso de que le aparecise algo de superior categoría, como ha ocurrido ahora con el Alondras.

Robert Carril el día de la presentación del Alondras. / Gonzalo Núñez

La entrada de Aitor Aspas coincide con una nueva baja en la escuadra canguesa. En una temporada en la que está siendo tremendamente castigado por las lesiones, en la que ha afrontado partidos con solo 11 futbolistas de la primera plantilla, la última vuelta de tuerca es la salida de Robert Carril al fútbol árabe. El exfutbolista del Celta C tiene una oferta irrechazable de Dubai y hará las maletas. Exinternacional Sub 15 y Sub 16, Carril posee un buen cartel y contactos que le permitirán iniciar una atractiva experiencia. Carril no acabó de entrar en el once inicial del Alondras. En total participó en 15 encuentros, aunque solamente en tres de ellos como titular, para contabilizar 394 minutos en Liga.

Más movimientos

Los de Aitor y Robert no serán, posiblemente, los únicos movimientos en el seno del Alondras. El presidente de la entidad, Rafa Outeiral, afirma que el club está buscando uno o incluso dos refuerzos más gracias a haber liberado las fichas de Robert Carril y de Xián. Este último deberá pasar por quirófano y ha renunciado a su sueldo mientras no pueda ayudar al equipo. Así deja un mayor margen de maniobra a una entidad que también quiere restringirse a un límite salarial.

La prioridad es encontrar un futbolista que pueda actuar de mediocampo hacia adelante, bien como interior, como extremo o como mediapunta, aunque todo dependerá de las opciones que se presenten en el mercado. Gonzalo Fernández se centra, mientras, en intentar recuperar efectivos para poder preparar en condiciones el partido de este domingo en O Morrazo ante el Arosa.

