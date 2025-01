El Casa Adriano se impone al Persianas Morrazo

El Casa Adriano doblegó al Persianas Morrazo por 3-1 en la última jornada de una Liga Gallaecia Moaña que poco a poco va perfilando la lucha por el título, con el vigente campeón, el Getelec Soluzión Enerxética y el Bar Moaña/Pazo A Toxeiriña/Etéreo Dj’s como únicos aspirantes al cetro. El citado Casa Adriano se deshizo del actual campeón de la Liga Kenyata de Cangas, alejándolo de modo definitivo de las posiciones de privilegio en una temporada de adaptación en la que los cangueses no han conseguido dar el nivel que estaban ofreciendo en el concello vecino, tal y como se demuestra en que solo han ganado la mitad de sus encuentros.

El líder de la categoría es, por mejor golaverage, el Getelec Soluzión Enerxética con 36 puntos, después de haber goleado en la última jornada al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos por 8-2. Suma los mismos guarismos que el Casa Adriano, pero con un partido más disputado que el campeón, que ha ganado sus 12 partidos.

El tercero en liza es el Bar Moaña, que en esta última cita aplazó su encuentro ante el Retoral/Piscis/Chiringuito A Borna. Ha ganado todos sus duelos pero suma tres puntos menos que sus rivales, ya que también ha disputado un partido menos que el Casa Adriano y dos que el Getelec.

Resultados y clasificación de la Liga Gallaecia Moaña. / FDV

El Electricidad Bermúdez es otro de los que se descuelga definitivamente de la lucha al perder de forma inesperada ante el Inmobiliaria Grupro (3-8) y quedarse únicamente con 27 puntos, a nueve de la cabeza de la tabla clasificatoria. Con un punto menos está el Crispametal/Celta Motor, que sumó los puntos sin necesidad de jugar en esta semana ante un Máikel and Best Sport que no compareció en el partido. A Centoleira/AP Training y A Camelia/A Carriola son los siguientes en la clasificación, con 24 puntos ambos, y curiosamente después de haber repetido resultado en la pasada jornada. Un 8-1 que los primeros endosaron al Rápido de Jalleira y los segundos al Goldlive Fitness Center.

Triunfo del Fulming Bar Royal

El Fulming Bar Royal, por su parte, derrotó al Tiembla Maruxa por 4-1 y se asienta en la primera mitad de la tabla, las de los 12 elegidos que disputarán la Copa en la segunda fase del campeonato de Moaña. En ese listado también están, por el momento, el Persianas Morrazo y el Inmobiliaria Grupro, además de un Academia Bacardi que doblegó en esta pasada jornada al RCF Fisioróber por 4-2.

Fuera de esas posiciones destacó el triunfo del Decoraciones Fernández frente al Tecnosat por un contundente 5-0 para alcanzar los 16 puntos y ponerse a dos del corte de la Copa. Y más abajo el Kanillas Athlétic venció al farolillo rojo, el A Chalana de Kuman, por 5-2.