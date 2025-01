Edu Charlín: «La primera vuelta ha sido muy pobre»

El Club Deportivo Moaña ha aligerado su plantilla de cara a este arranque de año al conceder la baja a los canteranos Carballo y Eloy, además de a David Veiga, tres de los futbolistas que estaban contando con menos minutos en los planes de Edu Charlín. La escuadra moañesa mantiene a un total de 22 futbolistas y no parece probable que lleguen refuerzos, por lo que el técnico de los celestes subraya metafóricamente que «tenemos que centrarnos en exprimir, en sacarle más jugo a la naranja».

Después de una semana de descanso el equipo moañés regresa al trabajo para preparar el último encuentro de la primera vuelta, ante el líder Céltiga. Pero Charlín ya hace examen de conciencia y reconoce que «en la segunda tenemos que mejorar la puntuación de la primera, además de ser más constantes en nuestro rendimiento a lo largo de los 90 minutos, y de domingo a domingo». El preparador tiene muy claro que «mientras no hagamos esto, estaremos en tierra de nadie y sin objetivos».

Charlín es crítico con las concesiones que realiza su equipo, y que le han impedido mejorar la decimoprimera posición que ocupa en la tabla con 22 puntos. «Mientras seamos los Reyes Magos, no hay mucho que hacer. Hemos regalado demasiado y tirado partidos en los que el rival no ha hecho méritos, sino que hemos sido nosotros los culpables», afirma.

«La primera vuelta ha sido bastante pobre. Es la realidad y no hay excusas. Tenemos que competir mucho mejor», subraya el técnico del Moaña, que recuerda el último partido del año contra el Beluso. «Durante 60 minutos competimos muy bien y merecimos ganar, pero no aprovechamos nuestro momento de partido, y luego llegaron sus goles por regalos nuestros», señala. Una vez se adelantaron los buenenses «ese gol nos hizo daño. Tenemos que mejorar en el plano defensivo, porque no vale de nada hacer las cosas bien si luego regalas goles».

Suscríbete para seguir leyendo