Germade, aplaudido por “su familia” canguesa

“Creo que en este pueblo hay muchísimo talento y es algo que tenemos que explotar. Siempre me preguntan qué tenemos de especial y es también porque se trabaja muy bien y después están las familias, que son el sustento de toda la base del deporte. Luego vienen los clubs y las instituciones, pero sin duda la familia es el apoyo primordial”. Así se dirigía a sus familiares, amigos y aficionados el palista Rodrigo Germade, ayer, en la recepción que el Concello le brindó de forma oficial por la medalla olímpica conseguida en París 2024, un bronce que es el segundo metal de su carrera deportiva y que logró en el K4 500 que ya es historia del piragüismo español y que comparte con Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Marcus Cooper.

Ante decenas de personas, en la planta alta del Auditorio municipal, el olímpico se refería a las familias recogiendo el guante de la alcaldesa, Araceli Gestido, quien lo presentó apuntando también aludiendo a que “el secreto de Cangas en el deporte está en todos nosotros. Las familias son la base de nuestra sociedad. Los niños tienen deportistas referentes que son un ejemplo y un modelo de comportamiento. Después las familias sacrifican mucho tiempo en la etapa infantil para estar con los deportistas, acompañarlos y llevarlos a las competiciones”. Asegura que “sin ese paso inicial sería imposible que Cangas tuviera los deportistas de élite que tenemos”.

La regidora agradeció a los olímpicos cangueses –este año además de Germade compitieron en París Rodrigo Corrales y Teresa Portela– que “nos hagan vivir cada Juegos Olímpicos de forma muy intensa, pegados al sillón, sufriendo con ellos y alegrándonos por ellos. Es maravilloso ver a nuestros deportistas que convierten a Cangas en un referente”. Deseó que dentro de cuatro años, tras los juegos de Los Ángeles, tengamos la oportunidad de volver a recibir a Germade.

El ya doble medallista se mostró orgulloso del cariño recibido por sus vecinos y señaló que “Cangas es un pueblo en el que hay una variedad de deportes increíble con un nivel increíble también. Se trabaja muy bien la base. No se debe perder ese foco. Me siento muy orgulloso de llevar el nombre de Cangas por el mundo y de poder aportar a ese legado. Y es que, con el oro olímpico en Pekín 2008 Carlos Pérez entre el público, el homenajeado recordó la importancia “de los referentes que abren camino, como el propio Pérez, que fue el mío”.

Entre el público, su familia más directa, incluyendo a sus padres José Manuel Germade y Josefa Barreiro. El primero explicó que sintió “algo de nervios durante la competición, como siempre” y mostró su orgullo por la medalla de bronce que se suma a la plata obtenida en Tokio 2020.

Acudió Carlos Pérez, al que Rodrigo Germade definió como “un referente”

Tras una foto de familia con las autoridades y el público asistente, Germade explicó que, pasadas ya varias semanas desde que se subiese al podio en la capital francesa, valora el tercer puesto logrado “mucho más que en el momento. Los deportistas somos ambiciosos y cuando cruzas la meta siempre quedas un poco frustrado cuando no ganas. Incluso cuando ganas piensas que lo podrías haber hecho mejor. Pero en cuanto pasan unos minutos te das cuenta de que lo que has hecho es muy grande. Has conseguido una medalla olímpica, que es muy difícil. Ya es difícil incluso ir”.

Rodrigo Germade y Carlos Pérez (oro en Pekín 2008), mostrando la medalla. / GONZALO NÚÑEZ

Desveló que todavía desconocen el futuro del K4 500 español y de si seguirá con la misma tripulación. “Es muy pronto para saberlo todavía. Ahora lo primero es descansar y a comienzos de octubre volvemos a entrenar. Es fin de ciclo olímpico y va con más calma. Pero en agosto tenemos el Mundial, como siempre”, apunta.

En la recepción, además de recibir un regalo de manos de las autoridades, Germade mostró a los presentes su medalla de bronce, que incluso fue comparada por Carlos Pérez con su oro de Pekín.

Una vez más, el palista fue invitado a dejar su huella en el libro de honor del Concello en el que puso un bonito texto: “Gracias al pueblo de Cangas, mi pueblo, por este recibimiento, por mostrarme el cariño y el apoyo. Para mí es un orgullo llevar el nombre de Cangas por todo el mundo y servir de referente para que nuestros jóvenes, nuestro futuro, triunfen también”.

Entre las autoridades, además de la alcaldesa, estaban presentes las ediles Aurora Prieto, Pilar Nogueira y Lucía Docampo así como la titular de Deportes, Sagrario Martínez, quien dio inicio al acto incidiendo en la larga trayectoria de Germade y su agradecimiento “al esfuerzo y sacrificio” que le permitió lograr el éxito “gracias también a su familia”.

