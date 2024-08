Nacho Moyano toma las riendas del Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo afronta su cuarta semana de preparación con la novedad del regreso a los entrenamientos de Nacho Moyano, que toma las riendas del equipo después de su participación como entrenador ayudante de los Hispanos Juveniles en el Campeonato de Europa. España quedó octava tras una buena primera parte del torneo y una segunda en la que, admite Moyano, “nos diluimos. Da un poco de rabia pero no le podemos dar más vueltas”.

Moyano no ha perdido detalle del trabajo de sus hombres durante todo este tiempo. Desde Montenegro ha estado en permanente contacto con su segundo, Felipe Verde, y ha visto todas las sesiones de entrenamiento grabadas, enviando las correcciones necesarias a sus pupilos. Ahora debe matizar algún detalle en el plan del equipo una vez la Asobal ha confirmado que el inicio de la Liga será el próximo 14 de septiembre.

Mínimo ajuste de la planificación

“Nosotros habíamos hecho la planificación para empezar el 7, porque en el peor de los casos suponía solo retrasar una semana la preparación. Y siempre es más fácil que acelerar el trabajo. Dentro de lo que cabe, no nos ha roto mucho las previsiones”, apunta. Más allá de eso, el preparador madrileño bromea acerca del deseo de cualquier entrenador de disponer de algo más de tiempo cuando se acerca el inicio de la competición. “Siempre quieres más, pero también es cierto que seis semanas de trabajo está bien y con siete hay de sobra. Luego la competición te pone en tu sitio”, manifiesta.

El Cangas ha disputado hasta la fecha cuatro amistosos y los ha perdido todos, un hecho al que Moyano da la misma importancia que cuando el año pasado los suyos tutearon a todo un Kielce en un duelo de preparación. “Los resultados tienen la importancia que tienen. Y mejor pretemporada que la que hicimos el año pasado no la hay, y luego nos salió la primera vuelta como nos salió”, recuerda. Además, apunta que de los contrincantes de estas semanas, “hay dos de los tres mejores equipos de Portugal [Benfica y Porto] y otros dos equipos que jugarán una eliminatoria europea en 15 días [Braga y Ademar]”.

Amistoso ante el Atlético Valladolid

El próximo rival de los cangueses será el Atlético Valladolid, en un duelo que se disputará este viernes en el pabellón de O Gatañal. Curiosamente, ambos se medirán en el primer encuentro de Liga, por lo que Moyano no duda en negar que este sea un partido para ver a un Cangas más real. “Ni mucho menos, nosotros no vamos a enseñar nuestras cartas, y no creo que ellos lo hagan. Será como jugar contra cualquier otro rival, sin darle la mayor importancia, y trabajar los aspectos que queremos”, dice.

La incógnita es saber si para este duelo estarán listos Thymann y Gayo. El danés tiene opciones de reaparecer, aunque no es algo que esté decidido, y el lateral vigués aún debe quemar más etapas en su proceso de recuperación. Eso sí, el técnico madrileño confirma que ambos sí estarán en el primer partido liguero.

El madrileño se muestra muy satisfecho con la plantilla y valora “el importante esfuerzo que ha hecho el club para renovar a la mayoría del equipo del año pasado, porque creíamos que nos ayudaría a tener mucho trabajo avanzado”.

La llegada de Omar Sherif, esta semana

La junta directiva del Frigoríficos del Morrazo confía en que el egipcio Omar Sherif, uno de sus fichajes para esta temporada, pueda llegar esta misma semana para incorporarse a los entrenamientos de Nacho Moyano. Según las informaciones que maneja el club, las gestiones para que el expivote del Sinfín llegue a España están finalizadas, y únicamente queda pendiente que el jugador tenga cita con la embajada para recoger su visado. Una vez disponga del permiso, Sherif tomará un vuelo para estar en Cangas, algo que debería suceder en los próximos días. De este modo, Moyano contaría ya con la totalidad de su plantilla a su disposición.

Hasta once canteranos con el primer equipo

El Cangas continúa sin perder de vista a su prolífica cantera en esta pretemporada, y prueba de ello es que hasta once jugadores de su cantera están en dinámica del primer equipo, completando los entrenamientos en función de las necesidades de Nacho Moyano y Felipe Verde. A los porteros Mateo Pallas y Javi Fernández, los extremos Gael y Azurmendi y el central Pérez –todos ellos con vinculación plena en la escuadra de Asobal– se les unen el pivote Juan Rodríguez y el extremo Martín (ambos debutaron en la máxima categoría la campaña pasada), así como Pousa, Denís, Iago Iglesias y Xandre.

Suscríbete para seguir leyendo