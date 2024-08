Cangas saca pecho con sus olímpicos

Doce medallas –todas ellas en los últimos 20 años– y hasta siete participantes en los Juegos Olímpicos es el espectacular balance de una población como Cangas, que con apenas 27.000 habitantes, se sitúa en el epicentro nacional cada cuatro años. El municipio vive en un permanente sueño olímpico y ayer volvió a honrar a sus héroes a su regreso de París. Rodrigo Corrales y Teresa Portela –el turno de Rodrigo Germade será el día 31– fueron homenajeados en un salón de plenos del Concello lleno a rebosar que acabó coreando el “Campeones, campeones”.

Corrales y Portela presumieron de orígenes ante sus paisanos y de ese orgullo –manifestó la piragüista diploma olímpico en París– “de ser canguesa y de llevar el nombre de Aldán y Cangas por todo el mundo”, anticipando unas palabras que el medallista de bronce con la selección de balonmano hizo suyas al subrayar la importancia de “dejar a Cangas en lo más alto, y no hablo de medallas, sino de valores, de que todo el mundo conozca nuestra cultura”.

Ambos fueron recibidos ayer por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido y por la teniente de alcaldesa, Iria Malvido, en la entrada de la casa consistorial, para a continuación subir las escaleras y entrar en un salón de plenos donde ya casi no cabía un alfiler. Deportistas del Balonmán Cangas –con el equipo cadete femenino casi al completo– y del Club de Mar Ría de Aldán, vecinos y amigos en general formaron parte del auditorio en un acto que comenzó con los acordes de la pieza “Pasodobre Galego” a la gaita y la pandereta.

El salón de plenos se llenó para el homenaje a Rodrigo Corrales y Teresa Portela. / Gonzalo Núñez

La regidora habló de la importancia de mostrarles a ambos el respaldo de su pueblo, a la vez que ellos “sirvan de ejemplo a seguir y de referente en todos los aspectos”, además recordar que “es muy bonito el día que salen en la tele, pero detrás de eso hay mucho trabajo”. En la misma línea se expresó Malvido, que disculpó la ausencia de la edil de Deportes, Sagrario Martínez, por motivos personales, y que destacó que “este salón de plenos no se llena nunca, solo pasa con vosotros, y aquí se ve cómo el deporte nos une a todos”, antes de tener unas palabras directamente hacia Portela “porque me parece increíble ser capaz de conciliar la vida familiar y el deporte”.

Teresa Portela y Rodrigo Corrales, ayer en el salón de plenos del concello cangués. / Gonzalo Núñez

Portela tomó entonces la palabra para agradecer el recibimiento y mostrar su admiración por Rodrigo Corrales –una admiración que el balonmanista reveló posteriormente como mutua– antes de recordar que “cuando viajas fuera ves que no a todo el mundo le hacen la acogida que vosotros nos hacéis a nosotros”. Afirma asimismo que “en el deporte luchas por una medalla, porque nuestro esfuerzo se vea recompensado, y eso es ir a unos Juegos, un Mundial... y subir al podio, pero la realidad es que somos muchos y que solo hay tres medallas”. En este sentido y con la perspectiva que da el haber participado en siete citas olímpicas, manifestó que “poder estar allí es muy importante. En mis séptimos Juegos me hubiese gustado más, pero este diploma me sabe a oro”.

Los olímpicos, con Araceli Gestido e Iria Malvido. / Gonzalo Núñez

Corrales calificó de “privilegio” el poder estar en el acto de ayer y se dirigió directamente a Portela para decirle que “en el deporte la gente solo ve el éxito en una medalla pero tú sabes que no es así”, darle las “felicidades por tu carrera” y sentenciar con sentido del humor que “esperamos encontrarnos en Los Ángeles 2028”. El portero del Veszprem agradeció el cariño “que Cangas siempre ha tenido con sus deportistas” y lanzó un mensaje a las próximas generaciones, el de que “creciendo aquí al lado del mar se pueden conseguir cosas, ir a unos Juegos Olímpicos, a Mundiales, o aspirar a ser el mejor en el puesto de trabajo de cada uno”.

Ambos firmaron a continuación en el Libro de Honor del Concello. “Para o Concello de Cangas e todos e todas os cangueses. Sempre agradecida polo cariño de todos os veciños. A vosa amiga”, escribió Teresa Portela. “Con moito agarimo para o noso concello. Moitas grazas polo traballo que facedes polo pobo e en especial polo deporte. Orgulloso de ser cangués”, puso Corrales. Y luego llegó el momento de las fotografías y autógrafos, sin que nadie quisiera perderse el recuerdo de sus ídolos.