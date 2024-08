Cristian Fernández se impone en Moaña

La XII Travesía a Nado ‘O Fisgón’ completó ayer su edición más exitosa. La presencia de varios nadadores y triatletas de prestigio hizo que se incrementase la demanda de participación y los organizadores, el Club Triatlón Morrazo, tuvieron que limitar a 200 las inscripciones de la prueba absoluta. A las 11.00 partieron de las escaleras hacia el mar del entorno de Palco da Música los participantes en una prueba con un recorrido de 2.100 metros. Unos 24 minutos después las docenas de personas que seguían la prueba veían la llegada en sprint de dos nadadores. Eran el campeón mundial de acuatlón, Cristian Fernández, y el cinco veces campeón del mundo y medallista olímpico en triatlón Javier Gómez Noya. El primero se impuso parando el crono en 0:24:54.

La salida de los 200 inscritos. / SANTOS ÁLVAREZ

El tercero, algo más rezagado pero también escapado del resto del pleotón, fue Vicente Hernández. Participaron también varios atletas con discapacidad e incluso deportistas que participaron en los campeonatos internacionales de trasplantados y “que demostraron su espíritu de superación”, según apuntó el speaker a la llegada de uno de ellos.

Aficionados, disfrutando de la prueba en el entorno de la escultura de O Fisgón. / SANTOS ÁLVAREZ

Pasados unos 11 minutos desde la salida, los que tomaron la delantera llegaban a la primera de las tres boyas de control de un circuito rectangular. Los profesionales de la natación empezaron rápidamente a imponer su ritmo sobre los demás participantes.

Alba Castro se impuso en categoría femenina. / SANTOS ÁLVAREZ

En categoría femenina la primera en cruzar la meta fue Alba Castro con un tiempo de 0:29:00. Su podio lo completaron Iria Rodríguez y Maddi Ipinza.

La prueba sénior fue seguida de una infantil con más de 20 participantes. Partieron de la misma salida y completaron un recorrido de unos 100 metros. Representantes del Club Triatlón Morrazo se sumergieron después con usuarios del colectivo de esclerósis múltiple de O Morrazo EMMO, para que tratasen de completar también este segundo recorrido.

Los voluntarios de Protección Civil de Moaña colaboraron con la organización para que la prueba se celebrase sin ningún contratiempo.

Cristian Fernández: “Es una prueba dura; Javi me exigió el máximo”

El ganador de esta edición de la travesía a nado, el pontevedrés Cristian Fernández, entrena precisamente con Javier Gómez Noya en su día a día. A su llegada explicaba que “estoy muy contento. Fue una prueba dura. Javi me exigió dar el máximo”. Fue su primera vez en aguas de Moaña. “Me habían hablado muy bien de esta prueba. Me sirvió como entrenamiento porque el próximo domingo me voy a Australia en el Campeonato del Mundo de Acuatlón. Gómez Noya siempre me da caña en los entrenamientos”, comentó con humor.

Javier Gómez Noya: “Desde pequeño recorro Galicia para hacer travesías”

La leyenda del triatlón gallego Javier Gómez Noya recordó, a la finalización de la prueba, que “siempre que tengo la oportunidad vengo a esta travesía. Es una prueba muy bonita y la organización siempre nos trata muy bien. Aprovechamos para hacer un buen entrenamiento”. Valora pruebas de este tipo que “ayudan a promocionar la natación en aguas abiertas; algo que hice antes de hacer triatlón. Desde pequeñito me recorría Galicia haciendo travesías”. Reconoce que Cristian Fernández “está muy fuerte y fue tirando toda la prueba”.

Suscríbete para seguir leyendo