La Maruxía se atraganta en Pasaia

El fuerte calor y la especial idiosincrasia del campo de regatas de Pasaia –con una prueba a seis largos y cinco ciabogas– se le atragantaron ayer al Club do Mar Bueu en la Bandera Adinberri, que cerró en la última posición en una jornada especialmente complicada para los hombres que dirige José Ferral. Los buenenses, descendidos virtualmente desde hace semanas, murieron, eso sí, siendo fieles a su filosofía. Y es que ayer, en plena desembocadura del río Oyarzun, presentaron una alineación con hasta once canteranos, dos remeros propios y tan solo uno no propio. El presente les ha dado un duro aprendizaje, pero el futuro, si nada se tuerce, puede ser suyo de nuevo.

El técnico de los de O Morrazo introdujo cuatro cambios con respecto al sábado, todos ellos en la quinta y sexta, tanto a babor como a estribor, con Carlos Palmeiro, Sergio Pérez, Julio Pastoriza y Rubén García. Más allá de consideraciones técnicas, refresco para la trainera tras el esfuerzo del día anterior y premio para elementos como Palmeiro o Pastoriza, que afrontaban de este modo su segunda y tercera regata de la temporada, respectivamente. El resto del equipo estaba integrado por el habitual Andrés Ríos como patrón junto a Ismael Lijó, Carlos Pérez, Jorge Rodríguez, Diego Otero, Álex Rodríguez, Óscar Martínez, Salvador Castro y Martín Pérez, amén de David Moledo a la pica.

Resultados de la regata y clasificación de la Liga Eusko Label. / FDV

Lo cierto es que pronto se vio que las condiciones no iban a favorecer nada a la Maruxía. Con un minuto de regata Cabo da Cruz y Getaria planteaban un mano a mano, con San Pedro a un segundo y Bueu a dos. Con la primera ciaboga eran los locales –que habían reservado a varios de sus efectivos el día anterior– los que tomaban la proa de la regata, con Cabo y Getaria a dos segundos y Bueu perdiendo cuatro.

En el siguiente largo las fuerzas se igualaban por delante pero Bueu ya se iba dejando valiosos segundos, 10 en la segunda ciaboga, que se convirtieron en 17 en la tercera. Eran Cabo y Getaria los que se alternaban al frente de esta tanda, con San Pedro a su estela y Bueu ya muy descolgado.

Los remeros de Cabo de Cruz a la finalización de la regata de ayer. / Aitor Arrizabalaga/ACT

Sin opciones de dar caza a ninguno de sus compañeros de tanda tocaba sufrir una vez más y convertir la prueba en una carrera contra el cronómetro, a la vez que colocar una muesca más en el manual de la ACT que los bisoños buenenses se están elaborando este año. Cabo venció en la manga, con Getaria segunda y San Pedro tercera, 24 segundos por delante de los de O Morrazo.

Cabo se mete quinto

La segunda tanda fue dominada con autoridad por Orio, sin dar opción de competir a sus rivales. Kaiku y Lekittarra le siguieron y el tiempo de Ondárroa le condenó a caer entre San Pedro y Bueu, provocando que los primeros le metiesen un punto más en la clasificación general a los de José Ferral.

Faltaba la tanda de honor, que culminó con el triunfo de regata de Bermeo Urdaibai, no exento de sufrimiento ante la pujanza de Amenábar Donostiarra. Si los de San Sebastián ya habían dado muestras de poderío el sábado remando con uno menos durante tres largos, ayer mantuvieron la igualdad con la Bou Bizkaia durante prácticamente cinco largos, hasta que los vatios de Bermeo le permitieron abrir hueco y cruzar la línea de meta con casi cinco segundos de ventaja sobre su rival. Ziérbena cayó a la cuarta plaza de la regata al empeorar los tiempos de Orio y Cabo fue finalmente quinto en la prueba, su mejor puesto este año.

