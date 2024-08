El Frigoríficos del Morrazo presume de bodas de plata

Cerca de 300 aficionados arroparon ayer al Frigoríficos del Morrazo en su puesta de largo en Darbo, en la que será su vigesimoquinta temporada en la máxima categoría del balonmano español. El club cangués se preparó para cumplir sus bodas de plata en la élite con una nueva exhibición de cantera y todos los equipos de categorías inferiores arropando al de Asobal, en el que faltaron su técnico, Nacho Moyano (concentrado en Montenegro con la selección española juvenil) y el fichaje egipcio Omar Sherif, pendiente de recibir su permiso de trabajo para poder incorporarse a los entrenamientos.

El húngaro Rajmond Toth tuvo el honor de abrir el capítulo de presentaciones del equipo cangués, y luego fueron, uno a uno, desfilando todos sus compañeros. Mateo Pallas, Gayo, Arón Díaz, Azurmendi y Manu Pérez tomaron el testigo hasta que el danés Mads Thymann y Rubén Río se encargaron de cerrar la rueda, completada con los integrantes del equipo técnico y médico del club. Luego le tocó a las Bravas do País, al sénior femenino en el que están depositadas muchas de las esperanzas de futuro de este club, tal y como se encargó de manifestar el presidente de la entidad, Alberto González, en su discurso, así como al resto de conjuntos de categorías inferiores.

Los equipos del Cangas dispuestos en el atrio de Darbo. / Pablo Hernández

“Queremos dar un salto de calidad en la categoría femenina. La intención del club es conseguir la misma categoría que el equipo masculino, llevar a las sénior a la máxima categoría”, subrayó el dirigente, que mostró públicamente el orgullo por las 25 temporadas en Asobal, recordando que es un hito que “solo superan cuatro equipos, Barcelona, Bidasoa, Granollers y Ademar. Estamos en la élite de la élite”, dijo ante los aplausos de los presentes. Sin que hiciese falta mencionarlo aludió a Manuel Camiña al señalar que “todo esto no sería posible sin una persona que está por ahí y que dijo que íbamos a probar un año. Y estuvimos 11 seguidos”.

El capitán Juan Quintas saluda a los aficionados. / Pablo Hernández

González no se olvidó de agradecer el esfuerzo de la masa social y de los patrocinadores, a la vez que hizo un llamamiento a las instituciones. “Cangas necesita un club permanente en la Liga Asobal, y eso se consigue con la aportación de todos”, sentenció. Y cerró su intervención apuntando que al no estar Nacho Moyano no le pediría no sufrir. “No diremos nada y él hará todo lo contrario”, dijo entre risas. El capitán, Juan Quintas, dejó lo puramente deportivo a un lado y tuvo un recuerdo especial a las familias, “porque sois los primeros que nos ayudáis a que esto siga a flote”.

Previamente, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, recordó la presencia de Rodrigo Corrales en los Juegos Olímpicos y que el concello “ha doblado la ayuda al balonmano, para que pueda llevar con orgullo el nombre de Cangas por España”. Daniel Benavides, jefe provincial de Deportes de la Xunta, felicitó al club por “haber conseguido ser un referente en organización, como familia y económicamente”. La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y la concejala de Deportes de Cangas, Sagrario Martínez, destacaron los 25 años en Asobal y todo el trabajo detrás para haber alcanzado la mágica cifra.

