Arón Díaz: “Este club ya se merece una permanencia más tranquila”

El extremo Arón Díaz Ledo, junto al lateral Rubén Río y a los porteros Javi Fernández y Mateo Pallas incrementará la cuota gallega en un Frigoríficos del Morrazo que presentó ayer oficialmente al lalinense en un acto celebrado en el gimnasio Hiit Cangas, y en el que apostó, como sus compañeros, por un año más plácido. “El objetivo es siempre la permanencia, pero también es cierto que creo que el club se merece un año más tranquilo, y los nuevos debemos dar un plus y aportar experiencia”, afirma.

A sus 27 años, el jugador del Deza llega al Balonmán Cangas procedente del Puerto Sagunto, en el que jugó tres campañas, la última de ellas en Asobal con 58 goles anotados en 30 encuentros. Previamente había destacado en el Carnes do Ribeiro de Primera Nacional –anotó 223 goles en una temporada, segundo máximo realizador del grupo tras el buenense José López–, así como en el Lalín y en las categorías inferiores del Teucro. En el pabellón de O Gatañal tratará de poner su granito de arena, manifiesta, con “polivalencia defensiva. Puedo actuar en el exterior, en la posición de 2 o como avanzado, y en ataque aportaré efectividad desde la esquina y garra e intensidad”.

Felipe Verde, Luis Anaya, Arón Díaz Ledo y Alberto González, en la presentación del jugador del Cangas. / Róber Pastoriza

En la misma idea se maneja el cuerpo técnico, que, en palabras de Felipe Verde, segundo entrenador, “con él buscamos un jugador exterior que nos aporte en más fases del juego que en la finalización. Sale bien al contragolpe, pero también nos aporta polivalencia en defensa, al poder actuar en el extremo e incluso en un segundo, lo que nos ahorra algún cambio y nos deja situar a un central pequeño en el último”. Más allá de eso, el técnico argentino apunta que Arón “es un jugador habilidoso en el juego interior, tiene buen criterio, es fuere y confiamos en integrarlo pronto en el juego colectivo”. Y destaca que, como plus, “es un guerrero, que encaja a la perfección en la filosofía de este equipo. El año pasado ya se vio, con un Sagunto descendido él estaba los 60 minutos en pista, partiéndose la cara y replegando el primero”.

"Vengo al club de referencia en Galicia"

El jugador se muestra satisfecho por esta vuelta a casa, “al club de referencia en Galicia desde que yo tengo uso de razón. Es un honor y no tuve que pensarlo mucho”. En este sentido, comparte el carácter gallego del equipo, “porque es la idea del club, tirar de gente de casa, y el tener la oportunidad de estar cerca de familia y amigos es un lujo”. El otro es poder jugar en O Gatañal como local. “Es envidiable. Ya como visitante es una pasada, y no quiero imaginarme cómo será de local. El pueblo en sí ya es una maravilla, apenas llevo un par de semanas y la gente ya me para por la calle. Hay una gran comunión entre los jugadores y la afición”, subraya.

La confianza en poder completar un buen año es mayor habida cuenta del buen final de campaña realizado por el Frigoríficos del Morrazo. La intención es no comenzar de cero sino darle continuidad a esa positiva dinámica. “Somos cinco fichajes, pero por las posiciones que ocupamos –tres extremos, un pivote y solo un primera línea– la adaptación es fácil”, señala. “Se ha mantenido el bloque central, la portería, la primera línea y los pivotes, y eso es muy importante para poder continuar con la buena racha”, sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo