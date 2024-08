Rubén Río: “Hay que ser ambicioso, pero sin olvidar cuál es nuestro presupuesto”

Ambición sí, pero siempre desde el realismo y sin dejar de mantener los pies en el suelo. Ese es el mensaje que lanza el último fichaje del Frigoríficos del Morrazo, Rubén Río, en su presentación oficial, celebrada ayer en las instalaciones de Wofco, uno de los patrocinadores del club. “Está claro que nuestro objetivo es estar un poco mejor, que no tengamos que llegar a la última jornada peleando por estar o no en la Asobal. Pero no podemos obviar que el presupuesto es el que es. La ambición debe apuntar a algo más que la permanencia, pero sin olvidar cuál es nuestro presupuesto”, afirma el jugador.

Lateral derecho de 27 años, Río se formó en las filas del Ártabro coruñés antes de un movido periplo que lo llevó por Gijón (dos temporadas), Atlético Valladolid (cuatro años), el Ivry galo (dos años), el también francés Cherbourg (un año) y el Rebi Cuenca, del que procede y con el que anotó la pasada temporada 50 goles en 21 encuentros. Una trayectoria que hace que el regreso a Galicia fuese un deseo. “Hace tiempo que tenía muchas ganas. He pasado por una lesión grave, por anunciar mi retirada, y tenía ganas de estar un tiempo en casa cerca de la familia”, admite. La llamada del Cangas llegó en el momento justo. “Es un club que está haciendo las cosas muy bien, que tiene ambición y un proyecto que me gusta”, sentencia.

Regreso tras anunciar su retirada

Atrás queda una etapa muy complicada en su carrera, que estuvo a punto de finalizarla de forma abrupta. En el Ivry sufrió una grave lesión de rodilla que lo llevó al dique seco y a una situación que le hizo anunciar su prematura retirada del balonmano. Pero cuando ya no tenía esperanzas César Flores –médico de la selección española– se cruzó en su camino. Eso y un largo trabajo de recuperación permitieron que el año pasado se volviese a ver su mejor nivel en Cuenca.

Rubén Río con el director comercial de Wofco en las instalaciones de la empresa. / Pablo Hernández Gamarra

“La lesión ya la tengo olvidada. Está claro que cuando te hacen operaciones tan agresivas la rodilla no puede quedar como cuando tienes 20 años, pero cada día me encuentro más cómodo”, asegura. Además, lo que ha podido perder en lo físico lo ha ganado en fortaleza mental. “Soy un jugador mucho más maduro. Estos tres años me han servido para ver la fragilidad de un deportista. Uno nunca sabe cuándo va a acabar su carrera, nunca se espera que te pase algo así, y a veces no llegamos a valorar dónde estamos”, reflexiona.

Disfrutar del balonmano

En ese camino el Frigoríficos parece el lugar ideal para disfrutar del balonmano. “El año pasado fue la primera campaña después de tres en la que pude jugar con continuidad. Cuando hable con el Cangas pensé que qué mejor que pasar la temporada de asentamiento en la élite cerca de casa, con mi familia pudiendo verme cada dos semanas, porque ellos lo han pasado muy mal”. En Cangas se encontrará con una afición que a día de hoy es la envidia de la Asobal. “Siempre ha sido una afición top, pero con lo que está haciendo el club tanto en el prepartido como en el tercer tiempo ya es increíble”, señala, antes de añadir que “cuando vine con Cuenca y vi el ambiente, le dije a Arnau [Fernández, otro de las incorporaciones del Frigoríficos]: Yo quiero jugar aquí el año que viene. Es un ambiente increíble, con el pabellón lleno ya en el calentamiento, que es algo que no pasa en ningún sitio”.

Dinámica al alza

En el aspecto más puramente deportivo, Río está ilusionado por llegar a un equipo que cerró la pasada temporada en una clara dinámica alcista. “Es la idea, porque en primera línea solo estoy yo como novedad y ellos ya se conocen. Es importante anímicamente para el grupo haber acabado tan bien y queremos seguir en esa tendencia”, afirma el lateral coruñés, que ya estuvo en el radar del Cangas cuando acabó su etapa en el Ártabro. Entonces llegó a realizar un entrenamiento en O Gatañal, pero acabó fichando por el Gijón entrenado entonces por Alberto Suárez. “Era el entrenador de la selección española juvenil y tenía más mano con nosotros”, afirma entre risas.

Ahora se ha encontrado un Cangas más profesionalizado, además de a una plantilla que lo ha acogido con los brazos abiertos. “La adaptación está siendo genial. El hecho de que el año pasado acabasen como el séptimo mejor equipo de la segunda vuelta se refleja en el gran vestuario, el gran grupo que hay. Estoy supercontento e integrado”.

Suscríbete para seguir leyendo