El Beluso suma talento en su regreso

La CD Beluso prepara ya la temporada 2024/25, en la que, a partir de septiembre, volverá a competir en Preferente Galicia tras su brillante y reciente ascenso. El cuerpo técnico encabezado por Rafa Villaverde cuenta con 16 jugadores en estos momentos, con cinco fichajes nuevos y once renovaciones. “Conseguir que siga la base del equipo que logró el ascenso sí que es un gran fichaje. Además, con las nuevas incorporaciones, tenemos una plantilla más equilibrada. Con mayor igualdad entre todos los jugadores”, desvela el míster.

Las nuevas caras son: El portero Josepa, de 22 años y procedente del Sanxenxo; David Parada, que puede jugar como lateral y central y procede del San Adrián; Bruno García, que viene del Campo Lameiro y es un mediocentro asociativo; Raúl Paredes, que anotó 16 goles el año pasado en Primera Galicia y también llega desde el San Adrián; e Iván Bermúdez, que puede jugar como extremo o lateral, procede del CD Moaña y regresa al Beluso en donde jugó desde el 2017 hasta el 2021.

En el capítulo de renovaciones el club bueués se garantiza lo principal del bloque de la pasada temporada, al contar, además de con el cuerpo técnico, con el capitán Dieguito, Vivi, el portero Iker, Cervi, Santi, Barre, Álex, Darío, Jorge Millán, Pasto y Lope.

En estos primeros días de entrenamiento el Beluso ya disputó un encuentro amistoso, contra los juveniles del AJ Lérez a los que vencieron por 5-0. El objetivo del cuerpo técnico es que los jugadores empezasen a adquirir los mecanismos de juego planteados y determinar la posición más adecuada para cada uno. La pretemporada, en este sentido, se plantea una preparación física a través de la disputa de muchos amistosos para lograr los movimientos automáticos que encajen con el estilo que plantea el cuerpo técnico. Por ello, ya cuenta con un calendario con numerosas fechas. El sábado juega contra el Marcón, el jueves 15 recibe en casa al Pontevedra B, el domingo 18 al A Lama, el sábado 24 se mide al Erizana, el día 28 visita al Ribadumia y el 31 se medirá al Alondras de Tercera División.

La temporada comenzará el 8 de septiembre y en unos días los jugadores del Beluso esperan conocer su calendario oficial.

Los técnicos tienen a cinco jugadores a prueba

El regreso de la CD Beluso a Preferente le supone competir “en una categoría en la que la igualdad es máxima”, de ahí que el entrenador apueste por una plantilla de 20 o 21 jugadores. En estos momentos cuenta con 19 y hasta cinco futbolistas están iniciando la pretemporada a prueba. Se trata del extremo derecho Diego Cadabón; del central Juan Pereiro; del lateral Iván Piedras; del mediocentro Alejandro Jardi y del también centrocampista y central Brais Cancelas. El club no tiene prisa para completar la plantilla “porque el bloque principal ya lo tenemos, para poder trabajar durante la pretemporada”. Por ello, desde el cuerpo técnico aseguran que no ficharán por fichar. “Podemos esperar sin prisa, lo que queremos es sumar a jugadores que aporten calidad y competitividad dentro de la plantilla. No descartamos alguna sorpresa con algún jugador con experiencia en categorías superiores”. De hecho, la CD Beluso esperará a los descartes de clubes de otras divisiones antes de dar su plantilla por cerrada completamente para este año.

