Rubén Río, la guinda para el Cangas

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ha encajado la última pieza para el equipo de la temporada 2024/25. El club oficializó ayer la llegada del lateral derecho Rubén Río, que procede del Rebi Cuenca, y con el que pone la guinda a la nueva plantilla. El jugador acudió ayer mismo al pabellón de O Gatañal, donde se reunió con la directiva del club y con su nuevo entrenador, Nacho Moyano. “Estoy motivadísimo por la posibilidad de volver a Galicia”, afirmaba el primera línea, que es natural de A Coruña, tras firmar su nuevo contrato.

Río tiene 27 años, mide 1,90 metros y firma por un año y otro opcional. Jugó durante cuatro campañas en el Recoletas Valladolid, estuvo en Francia y la temporada pasada regresó a España para jugar en el Cuenca. Durante su estancia en Pucela llegó a coincidir con el portero Javi Díaz, que luego fichó por el Cangas. “Cuando llegué a Valladolid yo era prácticamente un niño y Javi Díaz era un ‘abuelete’ que me ayudó muchísimo”, cuenta entre risas. “Hablo mucho con él, me contó maravillas de Cangas y me animó a fichar aquí”, añade el lateral.

A pesar de esa intensa trayectoria Rubén Río no había jugado aún a nivel profesional en Galicia y reconoce que “tenía esa espinita clavada”. El acuerdo con el Cangas fue rápido y Moyano destacaba las virtudes de su nuevo jugador. “Es muy completo, puede atacar y defender, lo que nos permite no tener que hacer el cambio en ataque-defensa. Además tiene capacidad de lanzamiento exterior y creo que él y Martín Gayo nos permitirán contar con uno de los mejores laterales derechos de Asobal”, explicaba el entrenador.

Rubén Río y Nacho Moyano ayer, en O Gatañal, tras anunciar el fichaje del primera línea por el Frigoríficos del Morrazo. / Gonzalo Núñez

Rubén Río llega a Cangas dispuesto a aportar su capacidad de lanzamiento exterior, que “en Asobal viene muy bien”, y su experiencia a un equipo en el que vuelve a haber una importante dosis de juventud. “Hay un gran equipo, una mezcla entre jugadores muy jóvenes con mucho potencial y luego gente un poco más experimentada. La plantilla es muy buena y conozco a la mayoría”, asegura el primera línea.

La incorporación de Río permite además al Cangas suplir la marcha de Rafael Andrade y disponer de una potente primera línea. “Para mí era muy impotante poder mantener a la mayoría de la primera línea con respecto a la segunda vuelta del año pasado, que fue tan buena en cuanto a resultados. Partimos en muy buenas condiciones y nos espera un año muy bonito por delante. Ahora toca trabajar para pelear por los objetivos marcados”, manifiesta Nacho Moyano.

El primer objetivo tiene que ser la salvación una temporada más en Asobal. “Lo primero tiene que ser la permanencia y luego, si se da, a soñar”, afirma a su vez Rubén Río.

Desde su regreso a España ya tuvo ocasión de visitar en una ocasión el pabellón de O Gatañal, en un vibrante encuentro de la segunda vuelta en el que los cangueses ganaron 34-31 al Rebi Cuenca. “La atmósfera que se vive aquí antes, durante y después es increíble. Es de lo que más ganas tengo: de disfrutar del público y de jugar en Galicia”, asegura.

El lateral estuvo en Valladolid hasta el año 2020 y luego fichó por el Ivry francés. En su regreso a la Asobal se mostró sorprendido de la evolución de la liga española durante estos años. “Me ha soprendido para bien. Hay muchos equipos que están haciendo las cosas bien, entre ellos Cangas. Además tiene este pabellón que está precioso y con un ambiente increíble. Están haciendo las cosas genial y eso se nota a nivel deportivo”, sentencia Rubén Río.

El entrenador del Cangas, Nacho Moyano, saluda ayer a su nuevo jugador, Rubén Río, en el pabellón de O Gatañal. / Gonzalo Núñez

El año de su confirmación tras una lesión que casi le retira Rubén Río era uno de los integrantes de la selección española júnior que ganó Campeonato de Europa en 2016 y el Mundial en 2017. En su primera temporada en Valladolid anotó 85 goles, en la segunda 103, en la tercera 87 y en la cuarta llevaba 57 en catorce partidos hasta que apareció la pandemia y obligó a suspender la liga. Para aquel entonces ya tenía un contrato firmado para jugar en la temporada 2020/21 en el Ivry de la liga francesa. Sin embargo, Rubén Río estuvo a punto de retirarse prematuramente del balonmano. En realidad llegó a anunciar su retirada por culpa de una lesión en una rodilla en la que ya se había operado el menisco con 17 años. Fue una lesión fortuita cuando estaba en Valladolid y que le impidió mostrar su nivel en el Ivry. Allí tuvo que pasar por quirófano y después de un año de rehabilitación anunció su retirada porque le era imposible volver a jugar. La situación cambió con la intervención de uno de los fisioterapeutas que le había tratado en Valladolid, David Ahijado, y del médico de la selección femenina de balonmano, César Flores. Con su tratamiento y una buena recuperación para fortalecer la rodilla Rubén Río volvió a las canchas con el Cherbourg, de la Segunda División francesa en la temporada 2022/23. “Eso ya es pasado. Lo pasé muy mal con la lesión y ahora está olvidado. La temporada pasada en Cuenca me sirvió para coger forma y soltarme. Ahora espero que este año en Cangas sea el de la confirmación”, expresa Rubén Río.

