El Frigoríficos ficha al lateral derecho Rubén Río, que llega desde Cuenca

El Frigoríficos del Morrazo ahora sí da por cerrada su plantilla para la temporada 2024/25. Hoy a mediodía anunció el fichaje del primera línea Rubén Río, natural de A Coruña, y que la temporada pasada militó en el Rebi Cuenca. El jugador, de 27 años, ya posó hoy a mediodía con su nueva camiseta acompañado por su nuevo entrenador, Nacho Moyano. La llegada de Río le permite al Cangas cubrir la baja de Rafael Andrade y contar con una primera línea de garantías para afrontar la nueva campaña.

El lateral cuenta ya con una amplia trayectoria, con cuatro temporadas en Valladolid y una experiencia en Francia marcada por una grave lesión. La temporada 2023/24 fue la de su regreso a España y ahora vuelve a Galicia. “Estoy motivadísimo por volver a casa, tenía la espinita de jugar en Galicia. Hablé con Nacho [Moyano] y me dijo que estaba encantado de que viniese, así que no lo dude en absoluto”. A esa decisión también ayudó el que fuera portero de Valladolid y Cangas, Javi Díaz, que se retiró al final de la última temporada. “Me habló maravillas de Cangas y me animó a venir”, cuenta Rubén Río.

El nuevo jugador del Cangas tampoco se olvida de la afición de O Gatañal y recordaba el partido de la segunda vuelta de la última liga, en la que el Cangas se metió de lleno en la lucha por eludir la promoción de permanencia tras ganar al Rebi Cuenca. “La atmósfera que se vive aquí antes, durante y después es increíble. Es de lo que más ganas tengo: de disfrutar del público y de jugar en Galicia”, afirma Rubén Río.