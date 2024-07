Samertolaméu, orgullosamente “tercos”

Este año más que nunca la Sociedade Deportiva Samertolaméu-Oversea ha hecho honor al nombre de su trainera, “A Terca”. Después de la temporada 2023 la tripulación sénior de la entidad se quedó prácticamente en nada, reducida a tres remeros. Pese a ello, Meira ha conseguido volver a reunir a un grupo de orgullosos “tercos” que están dispuestos a dar cuantas paladas sean necesarias para honrar el escudo de uno de los clubs emblemáticos del remo gallego y con varias participaciones a sus espaldas en la ACT.

Probablemente la desilusión del año pasado en la ACT, con descenso de categoría, estuvo detrás de la salida de la mayoría de remeros. Solo quedaron tres: el patrón Lucas Freire, Rubén González y Marco Antonio Castelao. Este último es todo un veterano, que tenía pensado dejar el remo al acabar la temporada. Al final no solo no lo dejó sino que asumió el rol de entrenador.

A partir de ese momento comenzó la tarea de empezar a reclutar remeros para poder formar una nueva tripulación. Y lo hizo con un realismo absoluto. “Estamos en una temporada de reconstrucción y transición. El objetivo tiene que ser salvar la categoría y eludir los dos últimos puestos dentro de la Liga Galega de Traiñeiras A (LGT-A)”, defiende. Un objetivo que puede sorprender a tenor de la historia de Samertolaméu. “Pero es que solo quedábamos tres remeros del año pasado, tuvimos que subir a juveniles, a gente de la trainera B y echar mano de veteranos para que nos viniesen a ayudar”, insiste Castelao.

La trainera moañesa en la Bandera Illa do Samertolaméu, entre Rianxo y Cabo, en Meira. / Santos Álvarez

El técnico temía el efecto que la presión podía tener sobre los más jóvenes, pero nada más lejos de la realidad. “El trabajo de invierno fue muy bueno y en los descensos se miraba que el barco no iba mal”, destaca. Y las primeras semanas de competición lo están corroborando. “Es verdad que a los más jóvenes les falta curtirse, que todavía están asimilando la presión de competir con el escudo de Samertolaméu contra barcos con más experiencia como Rianxo o Mecos, pero lo están haciendo muy bien”, destaca el entrenador de “A Terca”.

En este sentido fue clave una de las decisiones adoptadas durante el tiempo en el que Dani Pérez estuvo de entrenador en Samertolaméu. “Insistió en la necesidad de tener una trainera B y gracias a esa apuesta pudimos subir a gente al primer equipo”, subraya Castelao.

El mejor ejemplo se pudo vivir el pasado domingo, en el primer fin de semana de la temporada con dos regatas. La segunda fue en Meira y después de la cita del sábado en Chapela tocaba refrescar el bote. Y Marco Antonio Castelao no tuvo dudas en alinear a once canteranos, incluyendo a un debutante como Cristian Fervenza Gayo. “Es un juvenil que está trabajando muy bien, aunque al final aceleramos un poco el proceso. Se trataba de darle un premio a los chavales. Al final salimos con once canteranos y dos propios”, destaca el técnico.

En esta primera fase de la liga Samertolaméu Oversea acumula un quinto puesto, dos sextos y un séptimo. Está por encima de sus previsiones y ese objetivo de la salvación parece más que enfilado. “Los chicos y los veteranos se están acoplando y pienso que hay margen de mejora. Nuestro objetivo tiene que ser estar en la segunda tanda y pelear con barcos como Rianxo. Si estamos ahí seguro que los resultados son buenos”, augura Castelao.

El entrenador confía en que está adaptación ayude a acortar el periodo de transición y que Meira pueda volver pronto por sus fueros. Y sobre todo que el papel que está realizando la actual tripulación sirva de efecto llamada para otros remeros que dejaron el club o aparcaron temporalmente este deporte. Una llamada para volver a sentirse orgullosamente “tercos”.

La “Terca” de Meira –Lucas Freire Boubeta. Patrón y canterano. –Manuel Juncal Pérez. Patrón y canterano. –Isidro Freire Nogueira. Patrón y canterano. –Aitor Mateo Fernández. Remero propio. –Ángel Díaz Alechiguerra. Remero canterano. –Cristian Fervenza Gayo. Remero canterano. –Daniel Gondar Francisco. Remero canterano. –David Sánchez Mallo. Remero canterano. –Diego Núñez Pérez. Remero canterano. –Francisco Costa Fernández. Remero canterano. –Ignacio Santiago Vidal. Remero canterano. –Joel Santomé Moreira. Remero propio. –José Rodríguez Fernández. Remero propio. –Juan Fernández Rosales. Remero propio. –Miguel Ángel Costa Martínez. Remero canterano. –Pablo Currás Rúa. Remero canterano. –Ramón Rodríguez Táboas. Remero no propio. –Rubén Iglesias Gondar. Remero no propio. –Rubén González González. Remero canterano. –Víctor Manuel Jorge del Río. Remero canterano. –Xián Salgado Bermúdez. Remero canterano. –Marco Antonio Castelao Couñago. Remero propio y entrenador.

