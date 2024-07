La asamblea del Cangas: “O hay más apoyo institucional o no seguimos en Asobal”

El Balonmán Cangas aprobó este sábado en asamblea el presupuesto más alto de su historia: 820.000 euros. Una aprobación que viene acompañada de una advertencia hacia las instituciones: “O hay un aumento en el apoyo institucional o en la temporada 2025/26 no saldremos en Asobal aunque tengamos la permanencia”. Se puede decir más alto pero no más claro. Aunque el presidente del club, Alberto González, fue bastante gráfico durante la reunión en la Casa da Cultura: “El Cangas es el segundo club más importante de la provincia. Si no conseguimos ese apoyo nos iremos a la guerra. No se puede menospreciar y desprestigiar así a un club con más de 50 años de historia”, afirmó de manera contundente.

El capítulo económico centró gran parte de las intervenciones y del debate. El club ya aprobó en 2023 un presupuesto por encima de los 700.000 euros y acabó la temporada 2023/24 con un déficit de 73.000 euros, que se corresponden casi al céntimo con la inversión las pantallas LED para publicidad en el pabellón de O Gatañal. Un gasto por el que ahora espera ser compensado o recuperarlo a través de un aumento de las subvenciones por parte de las diferentes instituciones.

El director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, dejó patente la sangrante diferencia de aportaciones con respecto a otros clubes y deportes, que en algunos casos ni siquiera están en la máxima división de su modalidad. Pone como ejemplo las subvenciones que reciben de la Diputación los equipos de fútbol Pontevedra y el Coruxo, que ascienden a 160.000 y 135.000 euros. “Cobran tres veces más de lo que recibe el Cangas, que estamos en Asobal. Es una vergüenza”, asegura. Una queja parecida a la expresada con respecto a la Xunta de Galicia y la Secretaría Xeral para o Deporte, de las que en la última temporada el Balonmán Cangas recibió 50.000 euros. “La suma de las ayudas entre Concello, Diputación y Xunta en la temporada pasada fueron 135.000 euros reales, mientras que el resto de equipos de Asobal están recibiendo una media de 320.000 euros”, explicaron desde la junta directiva, que lanzaron un duro reproche. “El problema es que las instituciones no están a la altura de este club”, lamentan.

El Balonmán Cangas espera que esta situación pueda cambiar a lo largo de la nueva temporada. “El Concello ya no tiene la excusa de que está con un presupuestos prorrogados y se comprometió a aumentar su ayuda. Con la Diputación estamos en conversaciones y por parte de la Xunta ya hablamos con el secretario xeral, José Ramón Lete Lasa, que nos dijo que había que aumentar la subvención. Pero es un tema que hay que tratar también con el presidente, Alfonso Rueda, y ya tenemos una reunión solicitada”, resumían al final de la asamblea desde la directiva.

Un momento de la asamblea del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo celebrada este sábado en la Casa da Cultura. / Santos Álvarez

La temporada 2023/24 estuvo marcada por la profesionalización de la Liga Asobal, lo que significó un fuerte aumento de costes y gastos. Los reproches no se dirigen únicamente a las administraciones públicas, sino también a la propia Asobal. La del Cangas vuelve a erigirse como una de las pocas voces discrepantes en el seno de la liga, a la que se critica que esa profesionalización no venga acompañada de un aumento de recursos para los clubes. “Si hoy tenemos a jugadores, cuerpo técnico y proveedores cobrando al día es gracias a la buena gestión de los años anteriores. Cuando recibimos la compensación de 85.000 euros del Consejo Superior de Deportes (CSD) por la suspensión de la liga por culpa del COVID decidimos ahorrar ese dinero y eso nos permite ahora estar en una buena situación”, subrayan Alberto González y Óscar Fernández.

Ese fue precisamente uno de los puntos en los que se hizo especial hincapié: la viabilidad económica del Cangas y la supervivencia de toda su estructura deportiva está por encima de todo. “Este club es vuestro, es de los socios. El año pasado los ingresos estimados por las cuotas de asociados eran de 125.000 euros y a los 140.000. Y en la cantina teníamos estimados 45.000 euros y finalmente ingresamos casi 80.000, algo que fue clave para no tener problemas económicos”, alaban desde la directiva para poner en valor ese apoyo imprescindible de la masa social.

Ahora solo falta que las instituciones públicas tomen nota y sigan el ejemplo. “Si no se implican no es que lo vayamos a pasar mal, lo pasaremos realmente muy mal. Tiene que haber implicación porque si no no saldremos en Asobal aunque consigamos la permanencia”, zanjan Alberto González, Óscar Fernández y el tesorero del Club, Orlando Galiñanes.

El club estrenarrá nuevo local social y patrocinios El Balonmán Cangas por fin dejará de estar de prestado y está a punto de estrenar un local social, unas obras que también se dejan sentir en el aumento del presupuesto aprobado para la temporada 2024/25. El local estará situado en pleno centro: en el antiguo Bar Kactus y al lado del Bar Alondras, en la Avenida Montero Ríos. La apertura oficial será en apenas unos días y la nueva campaña de socios ya estará centralizada en esta nueva sede. Las cuentas mantienen sin variación las cuotas de los abonados y prevén un aumento en la partida de patrocinios, de 182.000 a 200.000 euros. Tienes especial importancia las incorporaciones de Wofco y de Gandón S.A., esta última con un apoyo especial al equipo femenino. “Tenemos que agradecer de nuevo el especial compromiso de las familias Barreiro (Frigoríficos del Morrazo y Wofco) y Gandón con este club”, destacan desde la directiva.

Mateo Pallas (izq.) y Javi Fernández (dcha.) serán los porteros que acompañen a Jorge Pérez en Asobal. / Róber Pastoriza

Deporte femenino y cantera En la asamblea también quedó patente la creciente importancia de la apuesta por el balonmano femenino. Cada año hay más fichas de mujeres y desde el club confían en que esta temporada el equipo sénior femenino pueda lograr el ascenso a categoría nacional. La cantera y los jóvenes valores siguen siendo otra de las señas de identidad del Cangas. Así quedó de manifiesto con la defensa cerrada que realizó la directiva de escoger a los jóvenes Javi Fernández y Mateo Pallas para acompañar a Jorge Pérez como porteros de Asobal. “Es una decisión muy meditada. Hay que darles la oportunidad y arriesgarse”, zanjan.

Suscríbete para seguir leyendo