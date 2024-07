Tirán asienta las bases para su futuro

La tripulación femenina de la Sociedade Deportiva Tirán afronta su segunda temporada en la élite del remo: la Liga Euskotren. Una campaña en la que, incomprensiblemente, ya no cuenta con la red de seguridad que se había pactado el año pasado por parte de Asociación de Clubes de Traineras (ACT). Una supresión que no hace mella en el trabajo y en la progresión de la tripulación entrenada por David Serodio. “Nuestro objetivo es tratar de mejorar y progresar. Es muy evidente el salto tan grande que dimos con respecto al año pasado, tanto desde el punto de vista técnico, de velocidad, físico y mental”, destaca el preparador la “Mar do Con” femenina.

Una evolución que ha sido palpable en las cuatro primeras citas de la Liga Euskotren de esta temporada, especialmente el último fin de semana en Donostia y Ziérbena. “El año pasado nuestras rivales nos sacaban muchos segundos desde el principio, pero ahora estamos mucho más igualadas. El sábado conseguimos superar a Hibaika y el domingo hicimos un muy buen primer largo, mientras que en el segundo lo que nos faltó fue coger alguna ola para estar más cerca del resto de traineras”, explica David Serodio.

La tripulación moañesa mantiene el bloque de la temporada pasada, con la única incorporación de Teresa Carrera. El club sigue apostando por jóvenes que en su mayoría proceden de la comarca de O Morrazo y de la zona de Vigo para dar estabilidad y viabilidad a un proyecto deportivo con vistas de futuro.

La Sociedade Deportiva Tirán se encuentra en un momento de reestructuración, lo que también se nota en los medios de los que dispone el conjunto femenino. “Tenemos una trainera de más de 20 años de antigüedad. Si sumas los años del resto de los botes de la Liga Euskotren seguro que en conjunto no alcanzan a la nuestra. Y eso son segundos en el mar”, reconoce Serodio.

Progresar y evitar obsesionarse con la clasificación

El objetivo de la Tirán pasa por mantener esa línea ascendente y de progresión y evitar obsesionarse con la clasificación. “Nosotras tenemos que seguir mejorando y el objetivo es dejar a uno o dos barcos a nuestra popa”, insiste. Durante la primera temporada el puesto más repetido por la “Mar do Con” femenina fue el último, aunque también consiguió superar en algunas regatas a Cabo. Este año todo indica que las moañesas estarán en disposición de plantar más batalla, tal como se ha demostrado en este arranque de liga. “Está claro que a nadie le gusta perder y quedar en última posición, pero eso también te hace aprender mucho y es algo que hay que superar”, defiende David Serodio.

La trainera moañesa durante la regata del Desafío Fe Seguros entre Tirán y Meira / Marta G.Brea

En Tirán todavía molesta, con razón, el cambio en la normativa de la Liga Euskotren, que este año decidió suprimir la moratoria de tres años sin descensos para las dos traineras gallegas (Tirán y Cabo). Una moratoria que en su momento se aprobó para contribuir a consolidar el remo femenino gallego en la élite y abrir la liga a más zonas (el resto de las traineras de la Liga Euskotren son de la provincia de Gipuzkoa). Una marcha atrás que se adoptó a instancias de las presiones ejercidas precisamente por las tripulaciones vascas. “Lo que han hecho es cambiar las reglas del juego a mitad de partida y lo peor de esa decisión es que desacredita y perjudica a la imagen de la propia ACT”, argumenta el entrenador de la SD Tirán Pereira femenina.

Serodio defiende la evolución de su equipo, con un enorme salto cuantitativo con respecto a la pasada temporada y conservando el mismo plantel. “Duele cuando hablan de falta de nivel. No tienen en cuenta que un club como Tirán tiene que gastarse más de 30.000 euros en desplazamientos y alojamientos, un dinero que no podemos utilizar para mejorar en otras cosas. O que no se tenga en cuenta los viajes que tenemos que hacer todas las semanas, que viajamos por carretera y no en avión, y que nos impiden entrenar los lunes y los viernes mientras ellas pueden entrenar al lado de casa”, reivindica David Serodio.

La “Mar do Con” femenina –Irene del Río. Patrona, canterana y 6 temporadas en el club. 18 años. –María Álvarez. Remera canterana y 14 temporadas en el club. 28 años. –Teresa Carrera. Remera no propia y primera temporada en el club. 45 años. –Cristina de la Fuente. Remera no propia y segunda temporada en el club. 24 años. –Laura Fernández. Remera canterana y 9 temporadas en el club. 21 años. –Atenea Fontenla. Remera canterana y 12 temporadas en el club. 22 años. –Sofía Freire. Remera propia y 5 temporadas en el club. 23 años. –Laura Lago. Remera propia y 5 temporadas en el club. 29 años. –Jennifer Lago. Remera propia y 7 temporadas en el club. 24 años. –Almudena Otero. Remera canterana y 4 temporadas en el club. 18 años. –Laura Pardo. Remera canterana y siete temporadas en el club. 30 años. –Estela Pastoriza. Remera no propia y tercera temporada en el club. 23 años. –Antía Piñeiro. Remera canterana y 8 temporadas en el club. 21 años. –Eva Rodríguez. Remera canterana y 7 temporadas en el club. 21 años. –María Rodríguez. Remera no propia y tercera temporada en el club. 24 años. –Carla Rosendo. Remera no propia y segunda temporada en el club. 20 años. –Romina Santomé. Remera no propia y 6 temporadas en el club. 44 años. –Lorena Serodio. Remera propia y 4 temporadas en el club. 36 años. –David Serodio. Entrenador.

Suscríbete para seguir leyendo