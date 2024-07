Marta de la Torre, primera entrenadora del ADFS Bueu

La Agrupación Deportiva Fútbol Sala (ADFS) Bueu acaba de marcar un gol por toda la escuadra a favor de la igualdad. El conjunto bueués, un auténtico referente en el fútbol sala en la comarca y en Galicia, acaba de anunciar el fichaje de Marta de la Torre para hacerse cargo de la plantilla sénior masculina y tomar el relevo de Pablo Durán. Una contratación que no es un gesto de cara a la galería, sino la recompensa al mérito acumulado durante todos sus años de trabajo en el club. Una trayectoria llena de ascensos con la base, lo que también le valió para llegar a la selección provincial y autonómica.

“Es una apuesta por alguien de la casa, que se fue formando hasta llegar a este momento en el que le ofrecemos está responsabilidad”, explica el presidente del club, Francisco Campos. En esa lista de méritos destaca la sucesión de ascensos con los infantiles a Liga Galega, con los cadetes a División de Honor y con los juveniles a Liga Galega. A ello hay que unir su trabajo como coordinadora de la base del club y el broche de la Copa Federación de la temporada pasada con los juveniles en la delegación de Vigo.

“Después de la temporada pasada, en la que el primer equipo consiguió el ascenso de nuevo a Tercera División Nacional [llevaba dos temporadas en Preferente] entendíamos que se acababa una etapa, que era necesario un cambio”, explica Campos.

La primera opción fue en todo momento Marta de la Torre, que no dudó ni un instante a la hora de asumir el reto. “No es la primera vez que se lo proponemos. La primera vez nos transmitió que todavía era pronto y que no se veía preparada. Ahora no lo dudó ni un momento”, expone el presidente del club.

Madera de entrenadora

La nueva entrenadora del ADFS Bueu se muestra encantada con la nueva responsabilidad y con ganas de ponerse a trabajar. De la Torre entró en el club como jugadora sénior y muy pronto su entrenador la animó a formarse “porque se me veía madera de entrenadora”. Ahora en la primera plantilla sénior del ADFS se volverá a encontrar con algunos de los “niños” a los que empezó a entrenar y que la reciben con los brazos abiertos. “Tengo mucha suerte y todos me acogieron muy bien. Ahora toca empezar a pensar en la planificación deportiva de la próxima temporada y mi objetivo es contar con todos los jugadores que sea posible del año pasado: este ascenso es suyo”, remarca.

En los próximos días se configurará el equipo técnico que acompañará a Marta de la Torre y la previsión es el que ADFS Bueu se ponga a trabajar a principios del mes de agosto.

Fran Campos reconoce que en el momento de contratar a Marta de la Torre “éramos conscientes de que era una decisión que iba a tener repercusión, sobre todo en un deporte tan masculinizado como este, pero es una apuesta decidida y sabíamos que era el momento”. La propia protagonista reconoce que “a día de hoy desgraciadamente sigue siendo noticia que haya mujeres al frente de equipos masculinos, pero yo pienso que el club apostó por mí por como soy como entrenadora y no por ser mujer”. La decisión del ADFS Bueu contribuye a normalizar la presencia de la mujer en el deporte masculino, de igual manera que en su día otro de los clubes históricos del municipio, el Bueu Atlético de balonmano fichó a Irene Vilaboa como entrenadora, que ahora afronta su quinta temporad en el histórico Teucro Pontevedra.

Marta de la Torre: “Hay que ser ambiciosos, el objetivo de la próxima temporada debe ser el play off a 2ª B”

En el plano deportivo Marta de la Torre lo tiene absolutamente claro y es ambiciosa. Después de dos temporadas en la Preferente el ADFS Bueu regresa a su categoría histórica, la Tercera Nacional. “No pienso en la permanencia como objetivo, creo que debemos luchar por meternos en el play off de ascenso a la Segunda División B”, defiende la técnica. Una categoría en la que el club ya militó durante la campaña 2015/16.

“Confío en la plantilla que tenemos y sé que podemos hacer una buena temporada”, insiste De la Torre. Aún no hay calendario de competición, pero se espera que se ponga en marcha a finales del mes de septiembre. La Tercera División es la categoría en la que más temporadas ha militado la ADFS Bueu y “es la división de la que no debería bajar nunca”, argumenta la nueva entrenadora del equipo senior.

