El Cangas ficha al pivote egipcio Omar Sherif

El Frigoríficos del Morrazo acaba de oficializar el fichaje del pivote egipcio Omar Sherif, de 22 años de edad y que durante la última temporada y media jugó en el Blendio Sinfín. El jugador estaba en Santander cedido por el Al-Ahly de Egipto y ahora llega a Cangas con la carta de libertad. El prometedor pivote ficha por un año y completará la terna de pivotes junto al capitan Juan Quintas y su compatriota Essam.

Sherif llegó a Santander en el último tramo de la temporada 2022/23, en la que jugó siete encuentros y anotó once goles. El egipcio se perdió los primeros encuentros de la campaña 2023/24 debido a las negociaciones para renovar su cesión al conjunto cántabro y acabó disputando 23 partidos, en los que anotó 64 goles. El pivote se perdió el tramo decisivo de la competición por culpa de una fisura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo en el mes de marzo. De hecho ya no pudo participar en el encuentro de la segunda vuelta ante el Cangas, disputado el 23 de marzo y en el que el Frigoríficos dio un golpe en la mesa para alejarse del descenso directo (22-26).

El jugador egipcio es internacional absoluto con su país, destaca por su envergadura y es un pivote que se maneja tanto en labores defensivas como ofensivas. “Es un jugador prometedor, con mucha proyección y del que tenemos muy buenas referencias”, explican desde la dirección deportiva del Cangas. De hecho la lesión que le mantuvo apartado de las pistas en el tramo decisivo de la competición fue clave en el derrumbe definitivo del Sinfín. Su incorporación al Cangas es una nueva apuesta de futuro del club cangués, que confía especialmente en Sherif para la faceta de pivote ofensivo.

Con su llegada desde la dirección deportiva del Frigoríficos del Morrazo entienden que el club cuenta “con una plantilla muy compensada” en todas sus líneas. Esto no significa que se dé por cerrado el plantel, pero se medirán mucho los movimientos. “El último año no ha sido bueno a nivel económico: los socios y patrocinadores se implicaron, pero las instituciones no se implicaron todo lo que deberían”, lamentan. La dirección prima por encima de todo la viabilidad económica y la supervivencia del club, pero no descarta la incorporación de un nuevo refuerzo para el lateral derecho si el mercado ofrece una buena oportunidad. “Solo ficharemos si encontramos a alguien que pueda cubrir bien esa posición y que sea de garantías. Si no no se afrontará ningún fichaje”, concluye.