Bueu no evita la última plaza en casa

Apenas dos regatas han bastado para mostrarle al Club do Mar Bueu Simei la dureza de la Liga Eusko Label. La trainera local finalizó última en la Bandera Concello de Bueu en una regata en la que Urdaibai Bermeo volvió a imponer su ley, mientras que los de José Ferral protagonizaron un mano a mano con San Pedro para eludir el decimosegundo puesto en el que acabaron perdedores por algo menos de seis segundos.

La mejoría experimentada por los buenenses con respecto a A Coruña no le reportó réditos a nivel de puntos. Ferral dispuso una alineación más similar a la de la temporada pasada tras los cambios de la primera jornada, e introdujo dos cambios, con la entrada en el equipo de Sergio Pérez y de Rubén García. Eso sí, el técnico morracense modificó bastantes posiciones en busca de optimizar el rendimiento de los suyos delante de una afición que, diez años después, volvía a presenciar una prueba de la mejor liga de traineras a nivel nacional. La diferencia es que, en esta ocasión, sus colores también estaban representados en el agua.

Resultados de la regata y clasificación de la Liga Eusko Label. / FDV

Así, Andrés Ríos repitió como patrón dirigiendo una embarcación en la que también estaban Andrés González, Sergio Pérez, David Martínez, Ismael Lijó, Carlos Pérez, Javier Domínguez, Diego Otero, Salvador Castro, Rubén García, Álex Rodríguez, Jorge Rodríguez, Óscar Martínez y Martín Pérez. Los buenenses, con la excitación de remar en casa, partieron con fuerza y lideraron su tanda en las primeras paladas, pero ese impulso no duró demasiado y fue Kaiku, con Cabo da Cruz a su estela, los que mostraron popa a buenenses y a San Pedro. La Bizkaitarra tocó boya en primera posición, con Cabo a su estela, con San Pedro a cinco segundos y los locales a ocho. El segundo largo definió mucho más la batalla. Cabo, que había realizado una buena virada, encendió el motor para comenzar su escapada. Y atrás se perfilaba lo que parece será la pelea de Bueu este año con San Pedro.

La trainera de Bueu, al fondo, con los aficionados en el espigón en primer plano. / Adrián Irago

Los bueneses aguantaron los tres segundos de desventaja con los vascos, pero en la parte final del tercero bajaron un poco e hicieron la ciaboga a seis. Demasiada renta para remontar en el largo definitivo. Aún así los de Ferral lo intentaron para llegar a algo menos de seis segundos (en la primera regata la distancia entre ambos barcos fue de casi 17, cierto es que en un campo de regatas muy diferente).

La tanda intermedia sirvió para comprobar el buen nivel de Orio y de una sorprendente Getaria, con Lekittarra muy lejos de ambos y empeorando el tiempo de un Cabo que se coló en la octava plaza. Faltaba la tanda definitiva, en la que la Ziérbena del moañés Dani Pérez trató de subírsele a las barbas a la intratable Urdaibai. Los galipos hicieron de Galicia su feudo particular la temporada pasada –sumaron aquí tres de sus cuatro triunfos– y, con siete gallegos en sus filas, quisieron repetir ayer. Marcaron el mejor tiempo en el primer largo, se quedaron a un segundo en el siguiente y a tres en el tercero, Parecían sentenciados a cinco segundos en el último largo, pero lo pelearon para entrar a 2.49 de un Urdaibai que va lanzado hacia el título.

José Ferral: “Nos cuesta mantener el ritmo en la regata”

Más contento que tras la jornada del sábado en A Coruña, pero manteniendo el espíritu autocrítico. Así se mostró el técnico del Club do Mar Bueu, José Ferral, que reconoció que “las sensaciones fueron mejores, pero nos está costando mantener el ritmo en la regata. Estamos en el buen camino, pero aún estamos un poco por detrás del resto”. Lo que tiene claro Ferral es que San Pedro será su máximo rival por evitar el descenso, pero apunta que “hay alguno más. Los campos son muy diferentes y la temporada es larga. No creo que haya tantas diferencias abajo”. Sobre el hecho de remar en casa, admite que “pagamos un poco la ansiedad, de querer ir con un barco que de momento no somos capaces de lanzar. Eso se ha notado”. Apunta que “este fin de semana no nos venía bien, porque aún somos principiantes y necesitamos tres o cuatro regatas para poner el barco al cien por cien”.

