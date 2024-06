El Moaña cierra el fichaje del exalondrista Mauro

Era un secreto a voces y un deseo compartido por ambas partes y ayer se hizo oficial. Los caminos de Mauro Nores y del Club Deportivo Moaña se han encontrado por fin y el histórico exjugador del Alondras se vestirá de azul celeste la próxima temporada en lo que supone el fichaje estrella del club que preside Estela Santomé. Mauro se convierte en la principal incorporación de una escuadra que también ha hecho oficial en los últimos días la llegada del portero Rulo (Atios) y del extremo Hugo Álvarez (Bueu), así como las renovaciones del central Dapiga, del mediocentro Anxo y del lateral Oski.

“Fichar a Mauro para mí, como presidenta, es la leche”, describe de manera muy gráfica Santomé. “Es un futbolista de Moaña, de mucha calidad, que siempre ha estado pendiente de cómo iba el equipo y demás, y nos viene a echar una buena mano, que buena falta nos hace”, señala. “Nos va a dar un plus y eso va a animar a otros jugadores, porque todos me preguntaban si iba a fichar con nosotros”, dice.

Rubén Gil, "Rulo", posa con la elástica alondrista. / FDV

El jugador de 38 años, por su parte, asegura llegar con la máxima ilusión al conjunto celeste. “Es el equipo de mi pueblo y la verdad es que tanto Estela como el resto de la directiva han apostado mucho por mí, siempre insistiéndome en a ver cuándo fichaba”, afirma. Influye asimismo la expectación creada en el pueblo. “Se habla mucho y la gente lo está tomando con ilusión, así que a ver si consigo darle un punto más al Moaña, ya no solamente en fútbol sino precisamente en ilusión”. Mauro reconoce que una de las personas con las que consultó su fichaje fue el expresidente alondrista Luis Guimeráns. “Es como un padre adoptivo para mí. Me animó, me dijo que había acabado bien, jugando en el Alondras, y que fichase, que iba a tener más tiempo y que la vida era muy corta”, relata.

Hugo Álvarez, extremo/carrilero que ficha procedente del Bueu. / FDV

Lo cierto es que el idilio entre Mauro y el Moaña viene de lejos. “Ya el año pasado había el rumor de que podía salir del Alondras y quedamos con él, pero la verdad es que un jugador esté 25 años en un club es para quitarse el sombrero y lo respetamos”, recuerda Santomé. Y esta temporada, al conocer su salida del club alondrista volvió a la carga. “Tuvimos una reunión larga, porque nos une una amistad, pero en cerrar el fichaje no tardamos nada”, reconoce.

Rulo y Hugo Álvarez

Junto a Mauro –que jugó la pasada campaña 29 partidos en Tercera RFEF con un total de 1.719 minutos y un balance de cuatro goles– también llegarán el portero Rulo y el extremo Hugo Álvarez. Rulo, de 27 años de edad, llega procedente del Atios, en donde disputó 15 encuentros la pasada temporada. Anteriormente estuvo en las categorías inferiores del Alondras, desde dio el salto al Domaio, para pasar posteriormente por Beluso, Areas, Mondariz y Atios, en donde ha estado las dos últimas campañas.

Por su parte, Hugo Álvarez es un extremo/carrilero de 20 años de edad formado en las filas del Alondras que el año pasado completó una gran campaña en el Bueu en Segunda Autonómica, participando en 25 encuentros (para un total de 1.975 minutos) y anotando 12 goles. Más allá de las llegadas, el club trabaja en el capítulo de renovaciones en el equipo de Edu Charlín. Por el momento ha confirmado solo las de Oski, Dapiga y Anxo, así como las bajas seguras de Cidrás y Pibe. Además, Carrera deja el equipo por estudios.

Suscríbete para seguir leyendo