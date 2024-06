Un total de 36 equipos jugarán el Torneo de Banda do Río

Un total de 36 equipos disputarán este verano el Torneo de Banda do Río, que este año ha batido récords al completar las inscripciones en tres de sus categorías en apenas diez días. La única que no saldrá será la femenina, para la cual no se anotó ningún conjunto.

De este modo, el la categoría sénior competirán 18 escuadras, mientras que nueve lo harán en la de promesas A (nacidos en los años 2007 y 2008) y otros tantos lo harán en promesas B (en 2009 y 2010). En total serán cerca de 350 los jugadores que competirán a lo largo de todo el mes de julio. El campeonato comienza el próximo lunes y se extenderá hasta el sábado 27.

Los ganadores de las categorías promesa recibirán trofeos, mientras que los de la sénior tendrán, aparte de los trofeos, una recompensa en metálico.