“El objetivo es eludir el descenso y si no podemos, a disfrutar sin presión”

El Club do Mar de Bueu-Simei debuta el sábado en la Liga EuskoLabel de la ACT. Un verdadero sueño para el club y para el municipio. Detrás de este éxito está el trabajo de mucha gente, pero si hay que señalar a un “comandante” ese es José Ferral. Al técnico cangués, con una gran experiencia en el mundo del remo, no le gustan los focos y el domingo en la presentación oficial del club prefirió que fuesen otros los que tomasen la palabra. A él le gusta hablar a través del trabajo del día a día y de los resultados. Y en ese sentido la “Maruxía” de Bueu solo habla maravillas.

–Queda menos de una semana para el debut oficial en la Liga EuskoLabel de la ACT. ¿Cuáles son las sensaciones antes de que empiece la competición de verdad?

–Llevamos todo el año esperando a que llegue este momento. Para nosotros la competición llega con un plus porque es la primera que vez vamos a competir en la ACT, que es lo que estuvimos buscando todos estos años. Vamos a intentar disfrutar del momento.

–Un inicio que será en casa. El domingo la liga se abre en A Coruña y el domingo toca Bueu. ¿Les gusta remar tan pronto en casa por eso de ir cogiendo sensaciones o hubiese preferido esperar un poco más?

–Preferíamos que fuese un poco más tarde, sobre todo por tema de descansos. Podíamos empezar remando fuera y cuando la gente estuviese un poco cansada nos venía bien remar en casa, que sin desplazamientos siempre es una semana con mayor descanso. Pero esto es lo que hay, hay que aceptar como viene y con ilusión para que llegue ya la primera regata.

–¿Cómo perciben el ambiente que les rodea ahora que se estrenan en la ACT?

–Se nota que es distinto. El propio equipo espera con cierta ansiedad el momento porque para nosotros todo es nuevo. Tenemos un poco la mosca detrás de la oreja porque nunca nos enfrentamos a los clubes vascos y no sabemos que es lo que va a pasar. Pero pase lo que pase nuestro trabajo está hecho: hicimos un buen invierno e intentaremos hacerlo lo mejor posible.

–Es evidente que el reto y objetivo debe ser la permanencia.

–El objetivo lo tenemos claro desde el primer momento que subimos a la ACT: intentar eludir el descenso directo y si podemos evitar el play off, fantástico. Esa es la meta. Si podemos bien. Y si no podemos a disfrutar del momento, sin presión ninguna.

–¿Es posible disfrutar aún en el hipotético caso de verse abajo en la clasificación?

–Sí que es posible. Estamos hablando de que Bueu nunca estuvo en la ACT y para nosotros solo estar aquí ya es un premio. Es un trabajo que empezamos de cero cuando llegué yo (en el año 2015) y los frutos están aquí. En este momento estamos en lo más alto y toca disfrutar. Si sale bien, estupendo. Y si no a disfrutar y volver a intentarlo.

–Cuando usted asumió la dirección técnica de Bueu pensar en la ACT era poco menos que imposible. El equipo había quedado de último en la LGT-A y no descendió debido a una carambola burocrática. ¡Quien diría que menos de diez años después estarían aquí!

–Es verdad que cuando llegué el club estaba en una situación complicada, ni para un lado ni para el otro y cogido con pinzas. En aquel momento el objetivo no era este, pero yo lo que buscaba era estar siempre al más alto nivel. Te diría que al principio no contabas y al mismo tiempo si contabas con esto. Si hay trabajo detrás y si hay gente joven que va trabajando de tu mano miras que cada año el barco coge un poco más de cuerpo y veteranía. Con trabajo se puede llegar a donde uno piensa.

–¿Cómo es esta tripulación de la Maruxía con respecto a la del año pasado?

–Tuvimos pocas bajas, prácticamente ninguna, y tuvimos tres altas. Son incorporaciones que nos están ayudando a que el equipo funcione. Es un equipo muy joven, que poco a poco está cogiendo veteranía y saber estar.

–El actual subcampeón de la ACT es Ziérbena, entrenada por un gallego, Dani Pérez, que en la temporada anterior había ascendido con Meira. Decía que una trainera gallega, una vez logrado el ascenso, debe mejorar 10 segundos desde septiembre a julio para poder mantenerse. ¿Creen que lo han logrado?

–Es algo que nunca se sabe, son cuentas de lo que puede ser o puede no ser. Al final todo va a depender del rival. Cuando vas a competir a lo mejor ese rival no anda tanto como pensábamos o anda más. Yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, aprovechar y exprimir la gente al máximo y llegar a la liga en óptimas condiciones. Si el rival es mejor que tú no hay nada que hacer, pero puede haber años en que los equipos de abajo no tengan tanto nivel. Es lo que ocurrió la temporada pasada: los dos equipos de la ACT bajaron, lo que significa que no tenían nivel para estar ahí [Santurtzi y Meira], y subieron los que veníamos por detrás [San Pedro y Bueu].

Un momento de la presentación del Club do Mar Bueu-Simei, este domingo. / Gonzalo Núñez

– A priori, ¿quienes cree que serán sus rivales en la lucha por la permanencia?

–Los equipos se tapan mucho, espera hasta el último momento. Hasta que te juntes y compitas con ellos no sabes realmente donde estás y a quien tienes. Lo normal es que sean los del año pasado, a lo mejor alguno que no contaba con estar ahí y que se vea metido.

–Afronta la que será su novena temporada consecutiva al frente de la Maruxía. ¿Qué le ha dado Bueu para una estancia tan larga?

–Había mucho trabajo, pero estando a gusto el trabajo apenas se nota. A mí aquí me dieron mucho. La gente es muy joven, se dejaron llevar bien, trabajando día a día, con humildad y por eso llegamos aquí. Yo me alegro mucho porque me dieron confianza, yo confiaba en ellos. Al final es una cuestión de confianza y trabajo, trabajo y trabajo.

–¿Y qué le ha dado Ferral a Bueu, que si por el club fuese usted no se marcharía nunca de aquí?

–[Risas] Eso lo tendrán que decir ellos. Yo solo vengo a hacer mi trabajo. Si el trabajo está bien, fantástico. Pienso que algo le daría.

–¿Cómo es la nueva trainera de la “Maruxía” que estrenan para esta nueva aventura en la ACT?

–Es una trainera prácticamente igual a la que teníamos. El modelo es el mismo. Simplemente es más nueva, con algunos retoques. Con la otra teníamos algunos problemillas, tuvimos oportunidad de poder venderla y había un club muy interesado. Así que aprovechamos la oportunidad para intentar mejorar. Lo más bonito de este nuevo bote es esa gran pegatina que pone Liga EuskoLabel. Le queda muy bien, a ver si nos da un plus para competir y se queda ahí mucho tiempo [risas].

La tripulación de la "Maruxía" de Bueu. / Gonzalo Núñez

La tripulación de la “Maruxía” de Bueu –Andrés Ríos (Bueu). Patrón. Canterano. 8 años en el club. 21 años de edad. –Miguel Vicente González (A Guarda). Patrón, no propio. Primer año en el club. 43 años. –Salvador Castro (Bueu). Remero canterano. 8 años en el club. 20 años de edad –Javier Domínguez (O Grove). Remero no propio. Un año en el club. 26 años de edad. –José Manuel Freire (Bueu). Remero. Canterano. 10 años en el club. 40 años de edad. –Rubén García (Moaña). Remero propio. 3 años en el club. 36 años. –Andrés González (Bueu). Remero canterano. 9 años en el club. 24 años. –Ismael Lijo (Rianxo). Remero propio. 3 años en el club. 28 años. –Miguel Márquez (A Guarda). Remero no propio. Un año en el club. 33 años. –David Martínez (Vigo). Remero propio. 4 años en el club. 29 años. –Óscar Martínez (Bueu). Remero canterano. 11 años en el club. 29 años. –David Moledo (Marín). Remero canterano. 9 años en el club. 24 años. –Diego Otero (Bueu). Remero canterano. 9 años en el club. 21 años. –Carlos Palmeiro (Bueu). Remero canterano. 5 años en el club. 46 años. –Julio Pastoriza (Bueu). Remero canterano. 7 años en el club. 19 años. –Carlos Pérez (Bueu). Remero canterano. 8 años en el club. 22 años. –Martín Pérez (Bueu). Remero canterano. 9 años en el club. 24 años. –Sergio Pérez (Bueu). Remero canterano. 14 años en el club. 31 años. –Miguel Piñeiro (Ares). Remero no propio. Primera temporada en el club. 29 años. –Alexandro Rodríguez (Bueu). Remero canterano. 6 años en el club. 36 años. –Jorge Rodríguez (A Guarda). Remero no propio. Un año en el club. 30 años. –José Ferral (Cangas). Entrenador. 9 temporadas en el club.

